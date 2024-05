Avião Boeing 737 pega fogo e derrapa na pista de pouso em aeroporto

Aeronave transportava 85 pessoas e 10 ficaram feridas após parte do veículo pegar fogo nesta quinta-feira (9)

Um avião Boeing 737-300 que transportava 85 pessoas pegou fogo e derrapou na pista do principal aeroporto do Senegal, próximo à capital Dakar, nesta quinta-feira, 9. Dez pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo o piloto, informou o Ministério dos Transportes do país. Não ficou imediatamente claro o que fez com que o avião pegasse fogo e derrapasse para fora da pista.