Autoridades afegãs investigam se houve envenenamento de 48 meninas

Pelo menos 48 estudantes adoeceram em uma escola secundária feminina no Sul da província de Helmand, no que as autoridades suspeitam ser um caso de intoxicação. Ainda não há informações sobre o tipo de envenenamento que pode ter sido aplicado. Uma investigação está em andamento.

De acordo com o médico Nisar Ahmad Barak, as meninas foram internadas nesta segunda-feira em um hospital em Lashkar Gah, capital da província, com dor de cabeça e vômito. Ele disse que elas recebem tratamento e que seu estado é estável.

Ahmad Bilal Haqbeen, vice-diretor do departamento de educação da Helmand, afirmou que as estudantes são todas do 11º ano na Central Girls School da cidade.

A maior parte da província de Helmand está sob o controle dos talibãs que se opõem à educação das meninas.

Cerca de 40% das oito milhões de crianças matriculados em escolas no Afeganistão neste ano são meninas, segundo dados do Ministério da Educação. Outras 3,5 milhões de crianças devem deixar as salas de aula, devido ao fechamento de escolas, conflitos e pobreza.