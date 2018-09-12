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Sem direito à fiança

Autora de 'Como assassinar seu marido' é acusada de matar seu marido

Nancy Crampton Brophy, de 68 anos, foi presa sob acusação de atirar em Daniel Brophy quando ele estava no trabalho; policiais ainda não conseguiram determinar o motivo do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 15:18

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 15:18

Nancy Crampton Brophy publicou o ensaio "Como matar seu marido" em um blog em novembro de 2011 Crédito: Nancy Crampton Brophy / Facebook
A americana Nancy Crampton Brophy parecia gostar muito de escrever sobre assassinatos de cônjuges. Em The Wrong Cop (O policial errado, em tradução livre), a autora escreveu sobre uma mulher que passava todos os dias do casamento sonhando em matar o marido.
Em The Wrong Husband (O marido errado), uma mulher tenta fugir de um companheiro violento ao fingir a própria morte. E no ensaio Como matar seu marido, Nancy escreveu sobre como conseguir escapar do crime.
Ela publicou o texto em um blog em novembro de 2011, descrevendo cinco motivos principais para o assassinato e apontando diversas armas que ela poderia escolher se seu personagem fosse matar o marido na obra. Nancy desaconselhava contratar um assassino de aluguel ou utilizar veneno, por exemplo. Quem quer ficar com um marido doente, questionou.
Na vida real, ela parece ter seguido alguns de seus próprios conselhos. Nancy Crampton Brophy, de 68 anos, foi presa na quarta-feira, 5, acusada de assassinar o marido, Daniel Brophy, a tiros, de acordo com a polícia de Portland. O que as autoridades ainda não conseguiram determinar é o motivo do crime.
Os registros do tribunal indicam que ela foi encaminhada à prisão sem direito à fiança. O advogado dela não quis comentar o assunto.
Daniel Brophy, de 63 anos, foi baleado quando estava no trabalho, no Instituto de Culinária de Oregon, na manhã do dia 2 de junho. Uma emissora local informou que os alunos chegavam ao local das aulas quando viram a vítima sangrando na cozinha. A polícia não tinha nenhuma informação sobre suspeitos.
Dois dias depois, Nancy publicou um texto emotivo no Facebook, no qual citava sua luta para entender o que havia acontecido com o homem com o qual permaneceu casada durante 27 anos. Conforme as semanas passavam, os vizinhos dela percebiam que havia algo errado.
Um deles, Don McConnell, afirmou que conversou com ela sobre a morte do marido e questionou o que poderia ter motivado a tragédia. Perguntei a polícia falou com você? E ela respondeu não, sou uma suspeita, contou ele, acrescentando que pensou que Nancy era uma mulher muito forte por lidar com a situação daquele jeito frio.
Na quinta-feira, os promotores e o advogado de defesa de Nancy falaram pouco conforme ela ouvia as acusações que pesavam contra ela. A polícia não quis responder quais evidências levaram à prisão da americana ou o que levou os agentes a suspeitarem dela.

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