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Mortes em Toronto

Atropelador canadense é acusado formalmente por dez homicídios

Alek Minassian se apresentou a um tribunal pela primeira vez nesta terça-feira

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 14:33
Alek Minassian, de 25 anos, não era visto como alguém violento Crédito: LinkedIn / Reprodução
O motorista acusado de matar 10 pessoas e ferir outras 15 pessoas ao avançar com uma van alugada contra em pedestres em Toronto, fez sua primeira aparição na corte na terça-feira e enfrentará dez acusações de homicídio de primeiro
grau.
Enquanto o pior assassinato em massa no Canadá é a ameaça à segurança nacional nos Estados Unidos e na Europa, autoridades disseram que isso não representa uma ameaça à segurança nacional. Alek Minassian
O incidente aconteceu às 13h30, hora local (12h30 no Brasil), quando as ruas estavam cheias de pessoas que haviam saído dos escritórios para o almoço. Uma testemunha do atropelamento, identificada como Ali, disse à rede de TV CNN que o motorista, Alek Minassian, parecia agira propositalmente. "Ele estava matando todo mundo. Ia avançando cada vez mais, atingindo as pessoas uma após a outra", disse. Ele contou que algumas das vítimas eram idosos e que viu um carrinho de bebê ser lançado pelo ar.
Um vídeo do incidente, exibido pela emissora "CBC", mostra um homem repetidamente apontando um objeto, aparentemente uma arma de fogo, para um policial, enquanto pede aos gritos que o mate.

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