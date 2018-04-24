Atropelador canadense é acusado formalmente por dez homicídios

Alek Minassian, de 25 anos, não era visto como alguém violento Crédito: LinkedIn / Reprodução

O motorista acusado de matar 10 pessoas e ferir outras 15 pessoas ao avançar com uma van alugada contra em pedestres em Toronto, fez sua primeira aparição na corte na terça-feira e enfrentará dez acusações de homicídio de primeiro

grau.

Enquanto o pior assassinato em massa no Canadá é a ameaça à segurança nacional nos Estados Unidos e na Europa, autoridades disseram que isso não representa uma ameaça à segurança nacional. Alek Minassian

O incidente aconteceu às 13h30, hora local (12h30 no Brasil), quando as ruas estavam cheias de pessoas que haviam saído dos escritórios para o almoço. Uma testemunha do atropelamento, identificada como Ali, disse à rede de TV CNN que o motorista, Alek Minassian, parecia agira propositalmente. "Ele estava matando todo mundo. Ia avançando cada vez mais, atingindo as pessoas uma após a outra", disse. Ele contou que algumas das vítimas eram idosos e que viu um carrinho de bebê ser lançado pelo ar.