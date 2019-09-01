Home
>
Mundo
>
Ator e comediante Kevin Hart sofre grave acidente de carro em Malibu

Ator e comediante Kevin Hart sofre grave acidente de carro em Malibu

Kevin teria sofrido "grandes ferimentos nas costas", de acordo com relatório da polícia rodoviária da Califórnia. O motorista do carro e uma outra passageira também se feriram

Agência Estado

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 23:46

 - Atualizado há 6 anos

11/01/2019 - O ator Kevin Hart Crédito: Reprodução/CNN

O ator e comediante Kevin Hart sofreu um grave acidente com seu carro vintage nas montanhas de Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.

Recomendado para você

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

Grupos de torcedores se dizem 'atônitos' com a estratégia de preços 'extorsiva' da Fifa para os ingressos da Copa do Mundo.

A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

A apreensão, pelos EUA, de um navio carregado de petróleo bruto é a mais recente de uma série de escaladas na campanha de pressão do governo Trump contra a Venezuela

O que se sabe sobre a apreensão de petroleiro pelos EUA na costa da Venezuela

>Entenda por que a próxima cerimônia do Oscar pode não ter apresentador

Um relatório da polícia rodoviária da Califórnia confirmou que Kevin Hart, de 40 anos, era um dos passageiros do Plymouth Barracuda 1970 que saiu da Mulholland Highway e capotou por volta de 0h45 deste domingo (1º).

O relatório diz que Hart e o motorista Jared Black, de 28 anos, sofreram "grandes ferimentos nas costas" e foram levados ao hospital. Outra passageira, Rebecca Broxterman, de 31 anos, apenas reclamou de dor.

O boletim de ocorrência relata que o carro perdeu imediatamente o controle quando ele deixou uma estrada sinuosa para entrar na estrada principal, e que o motorista não havia consumido bebida alcoólica. Representantes de Kevin Hart não responderam às mensagens da agência AP. O acidente foi noticiado primeiro pelo TMZ.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais