Ator e comediante Kevin Hart sofre grave acidente de carro em Malibu

Kevin teria sofrido "grandes ferimentos nas costas", de acordo com relatório da polícia rodoviária da Califórnia. O motorista do carro e uma outra passageira também se feriram

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 23:46 - Atualizado há 6 anos

11/01/2019 - O ator Kevin Hart Crédito: Reprodução/CNN

O ator e comediante Kevin Hart sofreu um grave acidente com seu carro vintage nas montanhas de Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.

Um relatório da polícia rodoviária da Califórnia confirmou que Kevin Hart, de 40 anos, era um dos passageiros do Plymouth Barracuda 1970 que saiu da Mulholland Highway e capotou por volta de 0h45 deste domingo (1º).

O relatório diz que Hart e o motorista Jared Black, de 28 anos, sofreram "grandes ferimentos nas costas" e foram levados ao hospital. Outra passageira, Rebecca Broxterman, de 31 anos, apenas reclamou de dor.

O boletim de ocorrência relata que o carro perdeu imediatamente o controle quando ele deixou uma estrada sinuosa para entrar na estrada principal, e que o motorista não havia consumido bebida alcoólica. Representantes de Kevin Hart não responderam às mensagens da agência AP. O acidente foi noticiado primeiro pelo TMZ.

