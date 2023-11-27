Atleta mata noiva e convidados durante o próprio casamento na Tailândia

Um homem atirou contra a própria esposa, parentes e amigos durante a própria festa de casamento, na Tailândia. Em seguida, o noivo se suicidou. Chaturong Suksuk, atleta paralímpico e militar reformado, saiu no meio de sua festa de casamento e voltou armado. O caso ocorreu no último sábado (25).
O homem atirou na esposa, sogra e cunhada. Além delas, outros dois convidados foram atingidos. Nenhum dos feridos sobreviveu, segundo informações da mídia local. Chaturong, de 29 anos, se suicidou com um tiro em seguida. A polícia disse à BBC que ainda não se sabe a motivação do crime e que o homem estava embrigado.
A arma e as munições foram obtidas legalmente. A compra teria sido feita pelo noivo no ano passado. O homem já havia ganhado medalha de prata na natação nos Jogos Asean Para, na Indonésia. Estava previsto que fosse também chamado para os Jogos Mundiais de Abilitysport, na Tailândia, no próximo mês.