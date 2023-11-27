Atleta mata noiva e convidados durante o próprio casamento na Tailândia

Foto divulgada pela polícia local mostra encontro de familiares dos falecidos com oficiais Crédito: Facebook/Polícia de Nakhon Ratchasima

Um homem atirou contra a própria esposa, parentes e amigos durante a própria festa de casamento, na Tailândia. Em seguida, o noivo se suicidou. Chaturong Suksuk, atleta paralímpico e militar reformado, saiu no meio de sua festa de casamento e voltou armado. O caso ocorreu no último sábado (25).

O homem atirou na esposa, sogra e cunhada. Além delas, outros dois convidados foram atingidos. Nenhum dos feridos sobreviveu, segundo informações da mídia local. Chaturong, de 29 anos, se suicidou com um tiro em seguida. A polícia disse à BBC que ainda não se sabe a motivação do crime e que o homem estava embrigado.