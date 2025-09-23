Home
Atleta de 23 anos contrai superbactéria comedora de carne após mergulho

Atleta de 23 anos contrai superbactéria comedora de carne após mergulho

O diagnóstico apontou que a atleta havia contraído MRSA, uma doença que contém uma substância resistente a antibióticos e que é uma das superbactérias mais perigosas

Alexis William foi contaminada por uma bactéria depois de mergulhar na piscina de um hotel
Alexis William foi contaminada por uma bactéria depois de mergulhar na piscina de um hotel

A atleta Alexis Williams, de 23 anos, viveu um drama durante um mergulho na piscina em um hotel localizado no estado de Michigan, nos EUA. O caso ocorreu no fim de junho e vem repercutindo. A jovem e seus dois primos contraíram uma superbactéria que corrói a carne humana. Os três chegaram a entrar na piscina do estabelecimento, que fica na cidade de Ann Harbor, sul do estado.

O diagnóstico apontou que a atleta havia contraído MRSA, uma doença que contém uma substância resistente a antibióticos e que é uma das superbactérias mais perigosas

Atleta de 23 anos contrai superbactéria comedora de carne após mergulho

Alexis sofreu um arranhão dentro da água e, 24 horas depois, começou a sentir muitas dores na região. Ela, então, foi levada a um hospital. O diagnóstico apontou que a atleta havia contraído MRSA, uma doença que contém uma substância resistente a antibióticos e que é uma das superbactérias mais perigosas. "Parecia uma piscina normal. Não parecia estar contaminada e nem ter nada de errado. Não conseguia mais andar e tive que ser carregada. Meus primos também estavam passando mal. Não sabia que estava com uma doença que corrói a carne e que pode até matar", disse Alexis, em entrevista reproduzida no Fantástico, da TV Globo.

Alexis passou por três cirurgias e conseguiu se recuperar, mas ainda precisa da ajuda da mãe para se locomover. A família acusa o hotel de não ter desinfetado a piscina de maneira adequada, citando que inspeções mostraram a inexistência de cloro na água. À CBS News Detroit, o Residence Inn disse que não se manifestará sobre o assunto publicamente.

