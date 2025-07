Mundo

"Atiraram nos pacientes em suas camas": os testemunhos do massacre em um hospital na Síria

A BBC visitou o Hospital Nacional de Suweida, onde funcionários afirmam que os pacientes foram assassinados pelas forças do governo sírio

No estacionamento do principal hospital da cidade de Suweida, dezenas de cadáveres em decomposição estão alinhados em sacos plásticos brancos.>

No início desta semana, Massoud me enviou um vídeo que, segundo ele, foi gravado imediatamente após a incursão das forças do governo.>

Nele, uma mulher mostra o interior do hospital. No chão dos quartos, há dezenas de pacientes mortos, ainda cobertos por lençóis ensanguentados.>

'São monstros'

Todos aqui — médicos, enfermeiros, voluntários — dizem a mesma coisa: na semana passada, foram as tropas do governo sírio que atacaram a comunidade religiosa drusa, invadiram o hospital e cometeram os assassinatos.>

Kiness Abu Motab, voluntário do hospital, disse sobre as vítimas:>

Cidade sitiada

Ainda não há um panorama claro do que aconteceu no hospital. Algumas pessoas aqui estimam que o número de mortos ultrapassa 300, mas esse dado não pôde ser verificado.>

No dia anterior, o Ministério da Defesa da Síria afirmou em um comunicado que estava ciente das denúncias de "violações chocantes" cometidas por pessoas vestidas com uniformes militares na cidade de Suweida, de maioria drusa.>

E, no início desta semana, Raed Saleh, ministro sírio de Gestão de Desastres e Resposta a Emergências, me disse que todas as denúncias de atrocidades cometidas por todas as partes seriam investigadas de forma rigorosa.>