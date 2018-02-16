Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ataque na Flórida: capixaba esteve na escola um dia antes do atentado
Relato

Ataque na Flórida: capixaba esteve na escola um dia antes do atentado

Lucas Carvalho vai começar a estudar no prédio onde ocorreu o crime a partir de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 22:07

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 22:07

Luiz Carvalho, morador da Flórida (EUA), e o filho, Lucas, que estava na escola onde houve tiroteio Crédito: Reprodução/Facebook
O capixaba Lucas Carvalho, de 13 anos, esteve no prédio onde um atirador abriu fogo e matou 17 pessoas um dia antes do atentado. Segundo o pai de Lucas, o analista de mercado financeiro Luiz Carvalho, o adolescente, que estuda no middle school (o equivalente ao final do ensino fundamental no Brasil) vai para a etapa seguinte - o high school - que funciona no prédio onde houve o crime, em agosto. O adolescente está na fase de transição educacional e foi ao local para escolher as matérias que vai cursar.
É traumático. Ele esteve lá com a mãe dele na terça-feira para escolher as matérias que vai fazer a partir de agosto. Foi apresentado àquela escola e no dia seguinte ocorreu a tragédia. Ele vai começar a estudar lá em agosto. Não vai demorar. Por isso, é difícil. Hoje ele estuda ao lado, mas em agosto estará naquele prédio. Não é algo pequeno, contou Luiz.
Segundo o pai, a primeira reação do adolescente e de seus amigos é dizer que não querem estudar no prédio onde houve o massacre. No entanto, os alunos estão recebendo ajuda para superar o trauma e seguir com suas vidas normalmente. Estamos mostrando que isso não é algo que acontece sempre. O nosso sentimento é que a ficha não caiu. Ainda vemos muita polícia na região, contou.
Carvalho destacou que o governo local tem dado todo o apoio psicológico aos estudantes e suas famílias, pagando todas as despesas com funerais e que até mesmo o presidente Donald Trump apareceu na televisão para prestar apoio às vítimas.
Lucas e a maioria de seus amigos estão sem ir às aulas e só devem retornar à escola na terça-feira. Já o prédio vizinho, onde funciona a high school e houve o tiroteio, segue fechado até segunda ordem.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados