Ataque na Flórida: capixaba esteve na escola um dia antes do atentado

Luiz Carvalho, morador da Flórida (EUA), e o filho, Lucas, que estava na escola onde houve tiroteio Crédito: Reprodução/Facebook

O capixaba Lucas Carvalho, de 13 anos, esteve no prédio onde um atirador abriu fogo e matou 17 pessoas um dia antes do atentado. Segundo o pai de Lucas, o analista de mercado financeiro Luiz Carvalho, o adolescente, que estuda no middle school (o equivalente ao final do ensino fundamental no Brasil) vai para a etapa seguinte - o high school - que funciona no prédio onde houve o crime, em agosto. O adolescente está na fase de transição educacional e foi ao local para escolher as matérias que vai cursar.

É traumático. Ele esteve lá com a mãe dele na terça-feira para escolher as matérias que vai fazer a partir de agosto. Foi apresentado àquela escola e no dia seguinte ocorreu a tragédia. Ele vai começar a estudar lá em agosto. Não vai demorar. Por isso, é difícil. Hoje ele estuda ao lado, mas em agosto estará naquele prédio. Não é algo pequeno, contou Luiz.

Segundo o pai, a primeira reação do adolescente e de seus amigos é dizer que não querem estudar no prédio onde houve o massacre. No entanto, os alunos estão recebendo ajuda para superar o trauma e seguir com suas vidas normalmente. Estamos mostrando que isso não é algo que acontece sempre. O nosso sentimento é que a ficha não caiu. Ainda vemos muita polícia na região, contou.

Carvalho destacou que o governo local tem dado todo o apoio psicológico aos estudantes e suas famílias, pagando todas as despesas com funerais e que até mesmo o presidente Donald Trump apareceu na televisão para prestar apoio às vítimas.

Lucas e a maioria de seus amigos estão sem ir às aulas e só devem retornar à escola na terça-feira. Já o prédio vizinho, onde funciona a high school e houve o tiroteio, segue fechado até segunda ordem.