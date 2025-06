Mundo

Ataque dos EUA mudou o curso do conflito. Mas como o Irã vai responder agora?

A escalada do conflito no Oriente Médio dependerá do Irã e de seus aliados, escreve Jo Floto, da BBC.

Publicado em 22 de junho de 2025 às 10:38

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que uma intervenção militar dos EUA causaria 'danos irreparáveis' Crédito: EPA

Quando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu subiu ao pódio instalado em seu gabinete neste domingo (22/6), ele não se dirigiu ao povo de Israel em hebraico, para transmitir atualizações sobre os últimos e dramáticos acontecimentos da mais recente guerra.>

Em vez disso, ele falou em inglês, dirigindo-se diretamente ao presidente dos EUA, Donald Trump, após o ataque às instalações nucleares iranianas.>

Não é de surpreender que o tom de Netanyahu era triunfante, com um sorriso mal disfarçado.>

Ele passou a maior parte de sua carreira política obcecado com a ameaça que acredita que o Irã representaria para Israel.>

>

Em grande parte dos últimos 15 anos, Netanyahu tentou persuadir seus aliados americanos de que somente a ação militar (e apenas munições americanas) poderiam destruir o programa de armas nucleares do Irã.>

Ao parabenizar Trump por uma decisão "ousada" e que "mudará a História", Netanyahu também pode se congratular por mudar a opinião de um presidente dos EUA que fez campanha contra aventuras militares no exterior e cujos apoiadores se opuseram esmagadoramente à adesão a uma guerra contra o Irã.>

Também é importante notar que as próprias fontes de inteligência de Trump não compartilhavam a avaliação de Israel sobre a rapidez com que o Irã poderia supostamente construir uma arma nuclear — e nem mesmo se o país havia tomado a decisão de fazer isso.>

Ao longo deste conflito, que começou há apenas 10 dias, o governo e as forças armadas de Israel insistiram que tinham capacidade para lidar com a ameaça iraniana por conta própria.>

Mas não era segredo que apenas os Estados Unidos possuíam o armamento maciço capaz de superar os mais altos níveis de proteção que cercam as instalações nucleares iranianas — particularmente em Fordow, que foi construída no interior de uma montanha.>

Se as instalações nucleares bombardeadas estiverem de fato obliteradas, o primeiro-ministro israelense poderá declarar seu principal objetivo de guerra concluído, o que talvez aproxime este conflito de um fim. >

No entanto, o Irã afirma que já havia transferido seu material nuclear para fora do país.>

Crédito: BBC

Mas sem o bombardeio de sábado (21/6), Israel teria continuado a percorrer a longa lista de alvos que a força aérea do país passou anos elaborando.>

Danos continuariam sendo infligidos às forças armadas iranianas, aos comandantes, aos cientistas nucleares, à infraestrutura governamental e às partes do programa nuclear acessíveis às bombas israelenses.>

Mas Netanyahu poderia continuar privado de uma resposta clara, na qual pudesse afirmar sem preocupações que a suposta ameaça nuclear havia sido definitivamente neutralizada. Talvez somente uma mudança de regime no Irã pudesse ter proporcionado algo parecido.>

Os bombardeiros B2, sem dúvida, mudaram a trajetória da guerra. O risco de ela se agravará ainda mais é algo que depende da resposta do Irã e de seus aliados mais próximos.>

Na semana passada, o líder supremo do Irã prometeu retaliar os EUA caso o país entrasse na guerra. >

"Os americanos devem saber que qualquer intervenção militar americana será, sem dúvida, acompanhada de danos irreparáveis", ameaçou o aiatolá Ali Khamenei.>

Trump anunciou a operação militar supresa no Irã na noite de sábado (21/6), no horário local Crédito: Reuters

No sábado (21/6), o grupo Houthi do Iêmen — um dos aliados mais fiéis do Irã — ameaçou atacar navios americanos que transitassem pelo Mar Vermelho caso os Estados Unidos entrassem na guerra.>

Militares, empresas e cidadãos americanos que estão na região são agora alvos potenciais. >

O Irã pode contra-atacar de várias maneiras, se assim o desejar, ao mirar em navios de guerra americanos ou em bases militares instaladas no Golfo — o que pode interromper o fluxo de petróleo e elevar o preço da gasolina.>

Os EUA sinalizaram que, por enquanto, a ação militar terminou e não há interesse em derrubar o governo em Teerã.>

Isso pode encorajar o Irã a limitar a magnitude de uma resposta, talvez por meio de ataques a alvos americanos de maneiras que não levem a um grande número de baixas ou com o auxílio de representantes e apoiadores na região.>

O Irã optou por seguir esse caminho depois que Trump ordenou o assassinato do líder da Guarda Revolucionária Iraniana, Qasem Soleimani, em 2020. >

Na noite de sábado (21/6), o presidente dos EUA repetiu a ameaça ao Irã. Ele disse que usaria uma força esmagadora para conter qualquer retaliação.>

Neste domingo (22/6), todo o Oriente Médio está com a respiração presa enquanto espera para ver se a operação militar americana marca o começo do fim deste conflito — ou o fim do começo de guerra mais mortal.>

