Ataque de drones da Ucrânia: como a operação surpresa contra a Rússia muda a guerra

A Ucrânia ainda está digerindo todas as implicações da operação Teia de Aranha, que atacou aeronaves estratégicas da Rússia.

Publicado em 5 de junho de 2025 às 08:39

Captura de tela de vídeo gravado por drones divulgado pelas autoridades ucranianas na quarta-feira (4/6) Crédito: SBU

Dias depois, a Ucrânia ainda está digerindo todas as implicações da operação Teia de Aranha, o ataque em massa de domingo (1/6) a aeronaves estratégicas da Rússia.>

A agência que orquestrou o ataque, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em inglês), divulgou na quarta-feira (4/6) um vídeo que mostra imagens dos ataques em andamento, assim como vislumbres de como a complexa operação foi conduzida.>

As imagens de satélite que surgiram desde domingo, revelando as silhuetas destruídas de aviões nas pistas das bases aéreas de Olenya, Ivanovo, Dyagilevo e Belaya, também ajudam a contar a história do sucesso sem precedentes da operação.>

Para os analistas ucranianos, toda a operação, que levou um ano e meio sendo preparada, continua sendo incrível.>

>

"Esta pode ser considerada uma das operações mais brilhantes da nossa história", afirma Roman Pohorlyi, fundador do DeepState, um grupo de analistas militares ucranianos.>

"Mostramos que podemos ser fortes, podemos ser criativos e podemos destruir nossos inimigos, não importa o quão longe eles estejam.">

É importante observar que quase todas as informações que surgiram desde domingo foram divulgadas pelo próprio SBU.>

Entusiasmado com o próprio sucesso, o serviço de segurança está empenhado em apresentar a operação da melhor forma possível. Sua campanha de informação foi auxiliada pelo fato de o Kremlin não ter dito quase nada.>

Em entrevista à imprensa na quarta-feira, após entregar medalhas aos oficiais do SBU envolvidos na operação, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, repetiu a alegação de que 41 aeronaves haviam sido danificadas ou destruídas.>

"Metade delas não pode ser restaurada", ele disse. "E algumas vão levar anos para serem reparadas, se é que vão poder ser restauradas.">

Se um cessar-fogo tivesse entrado em vigor, ele acrescentou, a Operação Teia de Aranha não teria acontecido.>

A compilação de quatro minutos em vídeo divulgada pelo SBU mostra uma série de detalhes importantes.>

Filmado da perspectiva de alguns dos 117 drones envolvidos, vemos bombardeiros estratégicos russos, aeronaves de transporte e aviões de alerta e controle aéreo (AWACS, na sigla em inglês) sendo procurados.>

É possível ver incêndios em várias aeronaves atingidas.>

Pela primeira vez, podemos ver de relance sob as asas de alguns dos bombardeiros, revelando que eles já estavam armados com mísseis de cruzeiro, que a Rússia usou com efeito devastador em seus ataques aéreos à Ucrânia.>

Os drones, muitos deles pilotados remotamente, cada um por um piloto distinto, sentado em um local distante na Ucrânia, são cuidadosa e precisamente apontados para pontos vulneráveis, incluindo tanques de combustível localizados nas asas.>

Algumas das bolas de fogo resultantes também sugerem que os tanques estavam cheios de combustível, prontos para decolar.>

Esta imagem de satélite mostra aeronaves militares, algumas destruídas, na base aérea de Belaya em 4 de junho Crédito: PLANET LABS/REUTERS

Uma parte significativa do vídeo mostra drones mirando em dois Beriev A-50, aeronaves AWACS gigantes produzidas pela primeira vez na antiga União Soviética.>

De todos os aviões alvo da operação Teia de Aranha, o A-50, com seu radar capaz de detectar alvos e ameaças a mais de 600 quilômetros de distância, é provavelmente o mais importante.>

Antes da invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, acreditava-se que a Rússia operava cerca de nove A-50. Antes do último domingo, três haviam sido abatidos ou danificados em um ataque anterior de drones.>

As imagens do vídeo sugerem fortemente que os drones atingiram as cúpulas circulares de radar dos dois A-50 estacionados na base aérea de Ivanovo Severny, a nordeste de Moscou.>

No entanto, como a transmissão do vídeo é interrompida no momento do impacto, é difícil verificar completamente.>

Imagens de satélite, que mostram claramente os destroços de vários bombardeiros, são inconclusivas quando se trata do A-50.>

Mas a frota russa destas aeronaves cruciais pode estar agora reduzida a apenas quatro.>

"Reiniciar a produção do A-50 é altamente improvável no momento, devido às dificuldades em relação à substituição de importações e à destruição das instalações de produção", afirma o analista de defesa Serhii Kuzan.>

"Deste modo, cada perda deste tipo de aeronave constitui um problema estratégico para a Rússia, que não pode ser compensado rapidamente.">

As imagens de satélite são inconclusivas quando se trata do A-50, fotografado aqui sobrevoando Moscou Crédito: Getty Images

Mais cedo na quarta-feira, o SBU ofereceu um breve vislumbre de outro recurso notável usado no ataque de domingo: contêineres especialmente construídos, montados em caminhões com a carroceria aberta, para transportar drones armados para locais próximos às quatro bases aéreas russas.>

Dois vídeos mostram um caminhão transportando o que parecem ser duas casas móveis de madeira, com janelas e portas.>

Em um vídeo, os painéis do teto são claramente visíveis. Relatos sugerem que eles se retraíram ou foram removidos de outra forma pouco antes do início dos ataques, permitindo a decolagem de dezenas de drones armazenados em seu interior.>

Não se sabe quando ou onde os vídeos foram filmados, embora a neve visível ao lado da estrada em um deles sugira que pode ter sido há semanas ou meses.>

Em outro vídeo, postado em um canal russo do Telegram no domingo, um policial é visto entrando na parte de trás de um dos contêineres após o ataque.>

Segundos depois, o contêiner explodiu, sugerindo que pode ter sido equipado com uma armadilha.>

O SBU disse que os drones estavam escondidos em cabines de madeira dentro de caminhões Crédito: SBU

Como avaliar o impacto de uma operação tão espetacular?>

"Do ponto de vista militar, este é um momento de virada na guerra", avalia o especialista em aviação Anatolii Khrapchynskyi.>

"Porque desferimos um golpe significativo na imagem da Rússia e nas capacidades da Federação Russa.">

Pouco mais de três meses depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, repreender Volodymyr Zelensky, dizendo que ele "não dava as cartas", a Ucrânia ofereceu uma resposta enfática.>

"A Ucrânia mostrou ao mundo inteiro que a Rússia é, na verdade, fraca, e não pode se defender internamente", diz Khrapchynskyi.>

Mas isso não significa que a Rússia esteja prestes a mudar de rumo.>

Após sua última conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, Donald Trump disse que os dois líderes haviam discutido sobre os ataques da Ucrânia.>

"Foi uma conversa boa", publicou Trump na plataforma Truth Social. "Mas não uma conversa que vai levar à paz imediata.">

"O presidente Putin disse, de fato, e com muita veemência, que vai ter de responder ao recente ataque aos campos de aviação.">

