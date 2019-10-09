Dia do Yom Kipur

Ataque a tiros em frente a sinagoga mata dois na Alemanha

Os motivos do ato são desconhecidos, mas a imprensa alemã especula que a motivação seja antissemita

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 15:26 - Atualizado há 6 anos

O regime nazista foi responsável pela morte de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial Crédito: Pixabay

Agência FolhaPress - No dia do Yom Kipur, a data mais sagrada do ano para o judaísmo, duas pessoas foram mortas em ataques a tiros em frente a uma sinagoga e em um restaurante de comida árabe em Halle, no leste da Alemanha, 150 km a sudoeste de Berlim.

Um homem foi preso, mas as autoridades pediram à população da cidade de 200 mil habitantes que permaneça em alerta, pois a procura por outros dois suspeitos continua.

Segundo a agência Deustche Welle, o ataque ocorreu no distrito de Paulusviertel, na zona norte de Halle, por volta das 12h (7h em Brasília). Max Privorozki, presidente da comunidade judaica da cidade, viu o atirador, que "parecia ser um homem das forças especiais", pelo sistema de câmeras da sinagoga.

De acordo com a descrição de Privorozki, o agressor usava um capacete de aço e carregava várias armas. "Barricamos as portas por dentro e esperamos pela polícia", disse ele, acrescentando que cerca de 70 a 80 pessoas estavam dentro do local celebrando o Yom Kipur.

Outra testemunha contou que o homem, além de ter atirado contra uma lanchonete de comida turca a duas quadras da sinagoga, também efetuou disparos e lançou um explosivo sobre o muro de um cemitério judaico ao lado do templo. Após as ações, fugiu de carro.

Conrad Roesler, que estava próximo ao restaurante no momento do ataque, confirma a descrição do agressor feita pelo presidente da comunidade judaica da cidade, citando o rifle de assalto e o capacete.

Segundo a testemunha, o homem jogou o que parecia ser uma granada, que ricocheteou no batente de uma porta. "De repente, ele pegou o rifle e atirou na loja. Me escondi no banheiro."

A polícia também relatou tiros em Landsberg, a cerca de 15 quilômetros do primeiro ataque. A prefeita da cidade, Anja Werner, afirmou que os dois suspeitos em fuga roubaram um carro no município e estavam em uma rodovia que leva a Munique.

Halle decretou estado de emergência. A principal estação de trem foi fechada, e a polícia pede aos moradores que busquem um lugar seguro. Outros locais próximos à cidade reforçaram a segurança.

A polícia de Dresden, por exemplo, mandou agentes para a sinagoga local e a um cemitério judaico. Em Berlim, um parlamentar pediu à polícia que aumente a segurança em instituições judaicas da capital.

Os motivos do ataque são desconhecidos, mas a imprensa alemã especula que a motivação seja antissemita. A promotoria federal assumiu a investigação, medida processual que indica possível ligação da ação a terrorismo.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, publicou uma mensagem no Twitter na qual afirma que o ataque realizado no dia do Yom Kipur "nos atinge no coração" e pede "uma luta mais dura contra o antissemitismo".

O Yom Kipur é a data mais solene do calendário judaico. Acontece sempre 10 dias depois do Ano Novo Judaico. Durante a celebração, os judeus costumam jejuar e refletir sobre os pecados e os erros cometidos no ano anterior, pedindo perdão a Deus e ao próximo.

O antissemitismo é um ponto sensível na Alemanha, onde o regime nazista foi responsável pela morte de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Apesar dos esforços para eliminar o que restou do nazismo na era pós-guerra, o temor do ressurgimento do ódio antissemita nunca desapareceu completamente, seja de neonazistas de extrema direita ou, mais recentemente, de imigrantes muçulmanos. Ataques anteriores variaram de pichações de suásticas em lápides a bombas em sinagogas e até assassinatos.

Também nesta quarta-feira (09), segundo o Bild, a polícia alemã havia realizado uma operação contra extremistas de direita em vários estados. No entanto, não se sabe se há relações entre essa ação e os ataques.

