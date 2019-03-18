Ataque a tiros deixa um morto e feridos em Utrecht, na Holanda

Um corpo é visto na Praça 24 de Outubro, na cidade de Utrecht, na Holanda, nesta segunda-feira, 18, depois que um homem fez disparos dentro de um bonde que circulava no local Crédito: Peter Dejong

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um ataque a tiros nesta segunda-feira (18), em um bonde na zona oeste da cidade de Utrecht, no centro da Holanda, informou a polícia local, que considera a possibilidade de "motivações terroristas".

Segundo testemunhas, um homem sacou uma arma e começou a disparar de forma aleatória e contínua contra quem passava. Relatos indicam que há mais de uma pessoa envolvida na ação, mas as autoridades confirmam apenas um agressor.

A polícia local indicou que ele fugiu após a ação, que aconteceu por volta das 10h45 (6h45 em Brasília), e está desaparecido. Ainda não há detalhes sobre o incidente e o estado de saúde das vítimas.

Equipes de emergência e helicópteros estão no local, onde os policiais já estabeleceram um cordão de isolamento. O porta-voz da polícia de Utrecht, Joost Lanshage, afirmou que, até o momento, ninguém foi preso. Uma unidade antiterrorismo foi enviada à região.