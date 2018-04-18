Assembleia de Cuba indica Miguel Díaz-Canel como sucessor de Raúl Castro

A Assembleia Nacional Cubana (ANC) anunciou nesta quarta-feira (18) o nome de Miguel Díaz-Canel como futuro presidente do país. O anúncio ocorreu no primeiro dia da reunião da Assembleia e comprova que não haverá nenhuma surpresa na transição de governo no país. A ilha se despede da Presidência de Raúl Castro, que em 2008 sucedeu o irmão, Fidel, líder da revolução socialista de 1º de janeiro de 1959.

Raúl Castro (E) acena ao lado de Miguel Díaz-Canel, único candidato a se apresentar para sucedê-lo no comando do país Crédito: Twitter/AFP

Mesmo sendo candidato único, o engenheiro Díaz-Canel, de 57 anos, ainda deverá ser confirmado numa votação nesta quinta-feira (19). Seu nome deverá ser aprovado pelos 605 deputados que integram a ANC. Neste momento, a Assembleia discute os 30 outros nomes que vão compor o Conselho de Estado cubano, o organismo executivo da ilha. Raúl Castro manterá sua influência, como primeiro-secretário do Partido Comunista Cubano.

Em Havana, a maior parte da população segue sua vida naturalmente neste momento de troca de governo, mas com algumas expectativas. Muitos sonham que o fim da era dos Castro possa acelerar as mudanças econômicas que a ilha atravessa desde 2008.

Espera-se, por exemplo, que o novo governo possa acelerar a unificação das duas moedas com as quais o povo cubano convive, o que gera grande distorções na vida da população. "Tomara que as coisas mudem mais rápido agora e que a vida seja mais fácil para os cubanos", afirmou Pilar Rodríguez, que vende lanches clandestinamente perto do aeroporto de Havana.

Díaz-Canel e Raúl Castro chegaram juntos à sessão da Assembleia, transmitida pela TV estatal, sob aplausos dos 605 deputados, que foram eleitos em março e tomaram posse hoje. O nome do novo presidente de Cuba só será anunciado oficialmente amanhã, dia 19.

ANIVERSÁRIO

A data de 19 de abril, escolhida para a sucessão histórica, corresponde ao 57º aniversário da vitória cubana na Baía dos Porcos, quando foram derrotadas as tropas anticastristas arregimentadas e armadas pelos Estados Unidos que tentaram invadir a ilha e derrubar o governo revolucionário. Cuba a considera "a primeira derrota do imperialismo na América Latina" em 1961.

Raúl Castro, de 86 anos, encerrará uma era em Cuba ao passar o poder a um sucessor mais jovem, 12 anos depois de suceder seu irmão mais velho Fidel Castro, que deixou a Presidência oficialmente em 2008, dois anos depois de se licenciar por razões de saúde, e morreu em 2016. O caçula dos irmãos Castro não renunciará a todas as suas funções. Ele continuará atuando como secretário-geral do Partido Comunista de Cuba (PCC) até 2021.

Díaz-Canel vem sendo preparado para assumir a Presidência da ilha desde 2003, quando tornou-se secretário do partido na provincia de Holguín. Raúl Castro não o convocou a Havana até 2009, quando ele assumiu o Ministério da Educação. Em 2012, Díaz-Canel tornou-se vice-presidente do Conselho de Ministros. Em 2013, passou a vice-presidente do Conselho de Estado. Foi quando Raúl Castro, num discurso, o apontou como sucessor: Ele não é um novato ou improvisado.