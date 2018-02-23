Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Asilo contrata praticantes de pole dance para entreter idosos
Inusitado

Asilo contrata praticantes de pole dance para entreter idosos

Os residentes e suas família estavam exigindo atividades mais modernas no asilo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 21:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 21:28

Praticante de pole dance se exibe a idosos Crédito: Divulgação | Pole Dance Factory
A direção de um asilo em Poole, na Inglaterra, contratou praticantes de pole dance para entreter os idosos que vivem no local. A medida não agradou a vereadores conservadores, que a classificaram de "inapropriada".
Izzy Nicholls, diretora da Encore Care Homes, empresa que administra o asilo Fairmile Grange, defendeu-se afirmando que os residentes e as suas famílias vêm exigindo atividades mais modernas.
A dona da Pole Dance Factory, que forneceu as dançarinas, também se pronunciou, comentando que lhe fora pedido "algo diferente". "Pole dance é um esporte popular que aumenta a autoconfiança de quem o pratica e não discrimina ninguém", emendou ela.
Nenhum idoso apresentou reclamação.
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados