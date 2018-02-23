Asilo contrata praticantes de pole dance para entreter idosos

Praticante de pole dance se exibe a idosos Crédito: Divulgação | Pole Dance Factory

A direção de um asilo em Poole, na Inglaterra, contratou praticantes de pole dance para entreter os idosos que vivem no local. A medida não agradou a vereadores conservadores, que a classificaram de "inapropriada".

Izzy Nicholls, diretora da Encore Care Homes, empresa que administra o asilo Fairmile Grange, defendeu-se afirmando que os residentes e as suas famílias vêm exigindo atividades mais modernas.

A dona da Pole Dance Factory, que forneceu as dançarinas, também se pronunciou, comentando que lhe fora pedido "algo diferente". "Pole dance é um esporte popular que aumenta a autoconfiança de quem o pratica e não discrimina ninguém", emendou ela.

Nenhum idoso apresentou reclamação.











