As microsséries chinesas com episódios de 1 minuto que viraram febre no mundo

Microdramas com episódios de um a dois minutos de duração criaram uma nova tendência de vídeo na China, que está se espalhando por todo o mundo.

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:38

Depois que a popularidade do TikTok explodiu, conquistando uma geração viciada em vídeos curtos, uma nova tendência chinesa com formato igualmente radical está se espalhando pelo mundo.>

Os aplicativos de celular que permitem assistir a microdramas ficaram entre os aplicativos de entretenimento mais baixados no ano passado, em inúmeros países.>

Os microdramas são compostos de dezenas de episódios, com um ou dois minutos de duração. Seu conteúdo é novelesco e o ritmo é acelerado.>

Títulos como A Vida Dupla do Meu Marido Milionário e Predestinada ao Meu Alfa Proibido sugerem que essas microsséries não pretendem criar uma nova forma superior de arte.>

Em menos de uma hora, os espectadores podem sentir todo um espectro de emoções – e observar uma sucessão quase infinita de ganchos e suspense, como se estivessem assistindo a uma telenovela de 100 horas em velocidade acelerada.>

"Adoro", escreveu um usuário na plataforma Reddit. "Eles não perdem tempo, eles simplesmente começam a se beijar logo de cara.">

Quase um bilhão de downloads

Até o mês de março de 2025, os aplicativos de microsséries foram baixados cerca de 950 milhões de vezes em todo o mundo, segundo a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower.>

"Eles são acessíveis, móveis, rápidos e viciantes", afirma a economista Alicia García-Herrero, do think tank (centro de pesquisa e debates) Bruegel, com sede em Bruxelas, na Bélgica.>

As empresas responsáveis pelos aplicativos de microsséries mais baixados estão sediadas em países como os Estados Unidos e Singapura, mas suas raízes estão na China.>

Algumas das séries são filmadas em chinês e dubladas em inglês. Mas, agora, também há séries produzidas em inglês, no Reino Unido e nos EUA.>

A produtora Liu Shanshan, de Londres, criou uma empresa de filmagem de microsséries no início de 2024. Ela conta que já produziu 15 séries para diversas plataformas.>

Em média, uma série com 40 a 50 episódios leva cerca de sete a 10 dias para filmar, segundo ela. Os atores são britânicos, mas a equipe de produção reúne cidadãos britânicos e chineses.>

Set de filmagem da microssérie Crédito: BBC

Uma série recente é uma saga de amor com 58 episódios, intitulada Meu Amante Real Secreto ("My Royal Secret Lover", no original em inglês).>

O personagem principal é o Duque de Woodsbury, interpretado pelo astro da TV Digby Edgley. Ele ganhou fama em um reality show britânico chamado Made in Chelsea.>

Edgley percebeu que as microsséries seriam uma oportunidade para lançar sua carreira de ator.>

"Acho que é uma grande experiência para os atores", ele conta. "Seu ritmo é muito, muito rápido.">

Na China, a produção de microsséries é ainda mais rápida. Até 100 episódios podem ser filmados por semana, segundo a publicação estatal The Paper.>

A China produziu mais de 30 mil microdramas em 2024, segundo a Associação Chinesa de Serviços de Netcasting. Juntos, eles arrecadaram 50,4 bilhões de yuans (US$ 7 bilhões, cerca de R$ 39,2 bilhões).>

O valor é maior que a receita total de bilheteria dos cinemas chineses, que totalizou 42,5 bilhões de yuans (US$ 5,9 bilhões, cerca de R$ 33 bilhões).>

A 'censura' na China

Mas esta indústria já enfrenta cada vez mais controle.>

Em fevereiro, mais de 1,2 mil microsséries foram retiradas dos aplicativos domésticos chineses, incluindo o Douyin, a versão chinesa do TikTok.>

As microsséries devem servir como "um novo canal para o desenvolvimento e a expansão dos valores tradicionais", segundo a Administração Nacional de Rádio e Televisão da China.>

Além de proibir conteúdo "violento e pornográfico", os dramas considerados "vulgares e de mau gosto" também deverão ser reformulados, segundo o órgão regulador.>

Os censores não definiram o que é "vulgaridade", mas indicaram que roteiros que mostram um CEO (diretor-executivo de uma empresa) bilionário se apaixonar por uma faxineira, ou uma enteada que sofre bullying da madrasta, são inadequados.>

O professor Oscar Zhou, da Universidade de Kent, no Reino Unido, afirma que os censores chineses estão brincando de pega-pega, depois da rápida explosão dos microdramas.>

"Toda esta indústria é muito nova e, por isso, a censura, todo o mecanismo está ficando para trás", explica ele.>

Uma das séries derrubadas do Douyin em novembro passado foi O Homem Mais Rico do Mundo É Meu Pai. Ela foi condenada por "promover o materialismo e exibir um estilo de vida luxuoso e extravagante".>

Mas outra série com roteiro similar ainda está disponível nos sites chineses. Ela se chama Neta Divorciada de um Bilionário.>

Depois do seu lançamento na China em 2023, ela foi dublada em inglês e atingiu mais de quatro milhões de visualizações no YouTube.>

A série foi tão popular que sua produtora, a empresa ShortMax, fez um remake em japonês no ano passado, como parte da sua estratégia de expansão para novos mercados.>

Além do Japão, a ShortMax também adaptou seu conteúdo para mercados como a Indonésia, Tailândia e Malásia, segundo o CEO da empresa, Liu Jinlong.>

Outra companhia, a ReelShort, lançou diversas séries faladas em espanhol, com atores latino-americanos. Os teasers de séries como Beije-Me pela Última Vez receberam milhões de visualizações no TikTok e no Instagram.>

Os Estados Unidos são o mercado mais lucrativo, segundo a Sensor Tower. Mas o primeiro trimestre de 2025 observou perto de 100 milhões de downloads na América Latina e cerca de 87 milhões de downloads no sudeste asiático.>

A empresa chinesa de dados DataEye observa que as empresas, agora, buscam o Oriente Médio e a África para dar continuidade à sua expansão.>

Kum Sandy é fã das microsséries em Camarões. Ela conta que começou a assistir aos microdramas chineses em 2023, depois de encontrar anúncios de teasers nas redes sociais.>

No ano passado, ela assistiu a mais de 60 séries. Os títulos incluíram Noivo, Casei com Seu Pai e A Vingança da Criada.>

"Fiquei obcecada, por assim dizer", confessa Sandy.>

Com colaboração de Jack Lau.>

