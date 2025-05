Mundo

As mensagens de Lula durante a despedida de Pepe Mujica

O corpo do ex-presidente uruguaio será cremado e enterrado ao lado dos restos mortais de sua cadela, Manuela, em sua fazenda nos arredores de Montevidéu.

Publicado em 15 de maio de 2025 às 23:39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se despediu do ex-presidente uruguaio José Mujica Crédito: AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se despediu emocionado do ex-presidente uruguaio José Mujica na quinta-feira em Montevidéu. Mujica morreu na tarde de terça-feira (13/5), aos 89 anos.>

Lula pegou um voo de 25 horas de Pequim, onde participava de um fórum da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) com a China, e chegou no início da tarde no Palácio Legislativo do Uruguai, onde foi realizado o velório do ex-presidente.>

"Saio daqui com muita tristeza porque nos últimos 15 dias sofremos duas perdas irreparáveis: o Papa Francisco, que era um ser humano muito, muito, muito especial, com uma concepção de humanidade muito grande, com uma generosidade acima da média da humanidade, e agora Pepe Mujica o acompanha", disse o presidente brasileiro em declaração à imprensa antes de deixar o funeral.>

"Espero que os dois, juntos, onde quer que estejam no céu, continuem a olhar para nós e a nos abençoar, para que a humanidade seja melhor. Para que a humanidade seja mais fraterna, para que a humanidade seja mais generosa, e para que a política seja conduzida de forma mais digna, mais respeitosa e mais solidária.">

>

Lula abraçou e beijou a esposa de Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai, Lucía Topolanksy Crédito: AFP

Lula compareceu ao velório com a primeira-dama Janja, e passou 45 minutos com a esposa de Mujica, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, e o atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.>

Eles também compartilharam um abraço e alguns minutos com o presidente chileno Gabriel Boric, que chegou e foi embora mais cedo.>

"O que é gratificante para nós, como seres humanos, é que uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Seu corpo se foi, mas as ideias que Pepe Mujica plantou ao longo de todos esses anos permanecem", afirmou Lula.>

O presidente chileno Gabriel Boric viajou a Montevidéu para se despedir do ex-presidente Mujica. Crédito: AFP

Lula também elogiou "a generosidade de um homem que passou 14 anos preso e que conseguiu ser solto sem nenhum ódio contra as pessoas que o aprisionaram, as pessoas que o torturaram".>

"Isso é um presente de Deus, que só é concedido a seres humanos superiores.">

A trajetória de Mujica

Mujica pertencia ao grupo guerrilheiro Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros desde a década de 1960 e ficou preso por quase 14 anos, antes e durante a última ditadura militar no Uruguai (1973-1985), boa parte dos quais passou isolado.>

Após a restauração da democracia, Mujica e muitos outros tupamaros se juntaram à coalizão de esquerda Frente Ampla, no Movimento de Participação Popular (MPP), com a qual ele conquistou a presidência em 2010.>

Liderado por Mujica, o MPP cresceu ao longo dos anos e se tornou um grande grupo político dentro da Frente Ampla, abrangendo diversos pontos de vista em todo o espectro ideológico de esquerda.>

Lula deu um grande abraço em seu colega Gabriel Boric ao chegar ao velório Crédito: AFP

Lula disse que assim que soube da notícia ligou para o presidente Orsi para saber quando seria o velório.>

"Eu não queria que Pepe fosse cremado, enterrado, sem poder me despedir (...) para prestar homenagem a um político que não se respeita apenas como político. Pepe Mujica é mais do que isso. Pepe Mujica é um ser humano muito, muito especial, para quem pensa no passado, para quem pensa no presente e para quem pensa no futuro", disse ele, referindo-se ao ex-presidente do Uruguai no presente do indicativo.>

"Minha vinda aqui foi para dar um abraço em uma das pessoas que aprendi a respeitar como poucas vezes respeitei alguém na minha vida", acrescentou o presidente. >

Lula compareceu ao velório com Janja, que também conversou com a esposa de Mujica, Lucía Topolansky. Crédito: AFP

O velório de Mujica foi realizado desde a manhã de quarta-feira (14/5) no Salão dos Passos Perdidos do Palácio Legislativo Uruguaio, em Montevidéu, até pouco depois das 17h da quinta-feira (15/5).>

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram no prédio do governo para se despedir do ex-presidente.>

Mujica pediu para ser cremado e enterrado em sua fazenda nos arredores de Montevidéu, ao lado de sua cadela de três patas, Manuela, que morreu em 2018.>

