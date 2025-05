As lojas sem funcionários na Coreia do Sul que contam com honestidade dos clientes

Mundo

A BBC visitou lojas sem funcionários na capital sul-coreana, Seul, para saber se elas podem oferecer uma solução para a falta de mão de obra do país - e se elas conseguem contar com a honestidade dos seus clientes.

Passa da meia-noite na periferia da capital sul-coreana, Seul, e tenho vontade de fazer um lanche.>

Mas isso não é problema. Basta atravessar a rua onde fica meu apartamento e encontro não uma, mas três lojas que vendem alimentos e ficam abertas 24 horas por dia.>

Entro em uma sorveteria. Encontro fileiras de freezers com diversos sabores de sorvete, mas não há seguranças nem vendedores – apenas os produtos em exibição e um quiosque automático, onde você paga pelo que for levar.>

Tudo o que preciso fazer é pegar o que quiser e pagar antes de sair.>

No mesmo quarteirão da sorveteria, existem lojas que vendem material de papelaria, ração para pets e até sushi. Nenhuma delas tem um único funcionário em vista.>

Nas áreas mais populosas do centro da cidade, existem diversos bares sem funcionários.>

"Para operar um bar nesta escala com lucro, eu preciso de 12 a 15 funcionários, mas contrato apenas duas pessoas", conta Kim Sung-rae, fundador e criador de um bar sem funcionários chamado Sool 24 – simplesmente, "álcool 24 horas", em coreano.>

Ele afirma que esta medida permite que ele tenha tempo para se dedicar a outras iniciativas comerciais.>

Kim costumava operar um bar perto dali. Mas a receita não atingiu suas expectativas, o que o levou a mudar para o sistema de lojas sem funcionários. E, agora, os lucros aumentaram.>

A Coreia do Sul tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo Crédito: Getty Images

Menos bebês

Décadas de baixas taxas de natalidade e aumentos dos salários são as causas da automatização.>

A Coreia do Sul tem a taxa de fertilidade mais baixa registrada no mundo. O número médio de filhos por mulher chegou a 0,72 em 2023, embora tenha aumentado levemente no ano passado, para 0,75.>

Para manter a população estável, a taxa de fertilidade precisa ser de pelo menos 2,1. A Coreia do Sul só ultrapassou este nível pela última vez em 1982.>

Por isso, o número de pessoas que entram no mercado de trabalho vem diminuindo.>

Aliado a este fato, o salário mínimo do país vem aumentando de forma estável desde o ano 2000. Os comerciantes como Kim, agora, precisam pagar para cada funcionário o equivalente a cerca de US$ 7 (cerca de R$ 39) por hora.>

"O principal motivo que me levou a não ter funcionários foi o aumento do salário mínimo", explica Kim. "Existem duas formas de enfrentar esta situação: a robótica ou a automatização – e podemos simplesmente não contratar funcionários.">

Instalar robôs exige mais dinheiro e espaço. Por isso, ele optou por manter as lojas sem empregados.>

A pandemia de covid-19 fez inclinar a balança em direção à automatização. Ela possibilitava economizar o dinheiro do pagamento dos salários e era uma forma de contornar as rigorosas regras de distanciamento social vigentes na época.>

Alguns comerciantes optam por usar robôs de alto custo como este, projetado para entregar alimentos Crédito: Getty Images

Algumas pessoas afirmam que a nova geração de trabalhadores não quer os chamados "empregos 3D". Eles são considerados sujos, perigosos, difíceis ou humilhantes.>

Trata-se dos trabalhos manuais na indústria, agricultura e, agora, no comércio varejista, que são considerados indesejáveis.>

"A geração jovem tenta ficar nas regiões metropolitanas... e eles também gostam de criar seus próprios negócios, arriscar seu capital e tentar... buscar empregos com boa remuneração no setor de alta tecnologia", afirma Cho Jung-hun, membro do partido governista Poder do Povo na Assembleia Nacional sul-coreana e membro do Comitê Permanente de Educação.>

"Ao contrário de outros legisladores, não culpo nossa geração jovem [por ter] esta preferência", prossegue Cho.>

"As estatísticas demonstram que precisaremos lidar com a falta de mão de obra nos próximos anos e é melhor alocar nossa força de trabalho limitada a setores" com valor maximizado, segundo ele.>

O Instituto de Pesquisas Econômicas da Coreia é um think tank (centro de pesquisa e debates) privado. A instituição calcula que 43% dos empregos na Coreia do Sul correm o risco de serem substituídos pela automação nos próximos 20 anos.>

Com isso, haverá novas oportunidades para pessoas como Kwon Min-jae, CEO (diretor-executivo) da empresa Brownie, que administra lojas sem funcionários em nome dos seus proprietários. Ele criou seu negócio no final da crise da covid, em 2022.>

"Administramos lavanderias, sorveterias, lojas de conveniência, cafeterias e lojas de vaporizadores sem funcionários", contou ele à BBC.>

Mesmo se a loja não tiver funcionários, ela precisa ser reabastecida, limpa e receber manutenção, explica Kwon.>

Inicialmente, os donos das lojas faziam este trabalho. Agora, a empresa de Kwon fornece profissionais que podem fazer a manutenção das lojas.>

"Temos um grupo de funcionários locais que podem visitar diversas dessas lojas por dia", explica ele.>

"A maior prioridade dos donos é não ter trabalho com as lojas e não pensar nelas. Eles preferem gastar mais US$ 100 ou US$ 200 [cerca de R$ 562 ou R$ 1.124] por mês conosco, para administrarmos as lojas para eles.">

Kwon conta que começou com apenas duas lojas, mas hoje gerencia mais de 100.>

Poucos roubos

A Coreia do Sul tem um índice de roubos muito baixo, o que aumenta o sucesso das lojas sem funcionários.>

"Houve até casos em que as pessoas se esqueceram de pagar, mas me ligaram mais tarde para pagar a compra", conta Kim.>

"Não sei sobre outras lojas, mas, aqui, os jovens se sentem suficientemente seguros para deixar sua carteira e o celular para guardar suas mesas.">

Ele admite que pode haver algum prejuízo causado por furtos na loja, mas eles não são suficientes para inviabilizar seus negócios.>

"Na verdade, nunca faço as contas do que foi roubado", afirma Kim. "Ao todo, não perco dinheiro e, por isso, não é importante.">

"De qualquer forma, o custo de economizar dinheiro é maior que o prejuízo. Contratar seguranças irá custar mais do que a economia.">

Com os avanços da tecnologia, outros empregos irão se tornar redundantes. É o caso dos motoristas, quando os carros autônomos invadirem o mercado.>

Estima-se que, até 2032, a Coreia do Sul precisará de mais de 890 mil novos trabalhadores para manter o objetivo de crescimento econômico de longo prazo do país, de 2% ao ano.>

Algumas instituições, como o Sindicato dos Empregados no Comércio da Coreia do Sul, estão preocupadas com o futuro do mercado de trabalho. Mas os donos de lojas sem funcionários, como Kim Sung-rae, estão muito otimistas com as oportunidades econômicas que estão surgindo para eles.>

Esta reportagem é baseada em um episódio (em inglês) da série Business Daily, do Serviço Mundial da BBC.>

