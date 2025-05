Mundo

As imagens impressionantes de vilarejo na Suíça soterrado por geleira

Três milhões de metros cúbicos de rocha e gelo caíram na quarta-feira (28/5) no vale onde ficava o vilarejo de Blatten.

"Portanto, com o aumento das temperaturas, mais água fica disponível por meio do congelamento e do degelo, e a precipitação pode cair com mais frequência como chuva do que como neve, mesmo em áreas de alta altitude", acrescentou.>