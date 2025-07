Mundo

As ilhas do Caribe que dão cidadania para quem comprar casa

Cinco nações insulares do leste do Caribe oferecem cidadania em troca de investimentos no valor mínimo de US$ 200 mil. Os valores ajudam o desenvolvimento do país, mas o sistema não está livre de críticas.

Publicado em 28 de julho de 2025 às 19:25

Houve um grande aumento do número de solicitações de cidadania em Antigua, segundo a corretora de imóveis Nadia Dyson Crédito: Nadia Dyson

Uma rápida pesquisa por casas à venda na região leste do Caribe mostra que as praias fascinantes e o estilo de vida descontraído da região não são mais os únicos atrativos usados para atrair os compradores.>

Cada vez mais anúncios de imóveis oferecem também um passaporte. E a volatilidade sociopolítica nos Estados Unidos parece estar alimentando esse pico no interesse pela região.>

Cinco nações insulares do Caribe — Antigua e Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lúcia e St. Kitts e Nevis — oferecem a chamada cidadania por investimento (CBI, na sigla em inglês) a partir de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,12 milhão).>

Basta comprar uma casa e você ganha um passaporte com acesso sem necessidade de visto a até 150 países, incluindo o Reino Unido e o espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas e mercadorias entre a maior parte dos países da União Europeia.>

>

Para os mais ricos, a inexistência nas ilhas de impostos sobre herança e ganho de capital (e, em alguns casos, o próprio imposto de renda) é outro atrativo importante. E os cinco países da região permitem que os compradores de imóveis mantenham também sua cidadania original.>

Em Antigua, os corretores de imóveis enfrentam dificuldade para atender a demanda, segundo Nadia Dyson, dona da imobiliária Luxury Locations.>

"Até 70% dos compradores atuais querem a cidadania e a ampla maioria é dos Estados Unidos", contou ela à BBC.>

"Não falamos de política com eles, mas o instável cenário político [nos EUA] certamente é um fator", prossegue ela.>

"Nesta mesma época, no ano passado, os compradores vinham pelo estilo de vida e alguns poucos, pela CBI. Agora, todos dizem 'quero uma casa com cidadania'. Nunca vendemos tanto antes.">

Em Antigua, o programa não exige residência no país. Mas alguns compradores pretendem se relocar definitivamente, segundo Dyson. "Alguns já se relocaram.">

Os cidadãos americanos representaram a maior parte dos pedidos de CBI no Caribe no ano passado, segundo a consultoria especializada em migração de investimentos britânica Henley & Partners.>

Os outros países com mais solicitantes de cidadania incluem a Ucrânia, Turquia, Nigéria e China, segundo a empresa, que destaca que o total de pedidos de CBI no Caribe aumentou em 12% desde o quarto trimestre de 2024.>

Os passaportes das cinco nações insulares oferecem aos seus portadores entrada livre de visto para a maior parte dos países Crédito: Getty Images

Os mais diversos fatores vêm aumentando a tensão entre os americanos, desde a violência armada até o antissemitismo, segundo Dominic Volek, da Henley & Partners. "Cerca de 10 a 15% efetivamente se relocam", afirma ele.>

"Para a maioria, é uma apólice de seguro contra seu motivo de preocupação, seja ele qual for. Ter uma segunda cidadania é um bom plano B.">

Volek explica que as facilidades de viagem oferecidas pelos passaportes caribenhos atraem pessoas de negócios e também podem trazer benefícios de segurança.>

"Alguns clientes norte-americanos preferem viajar com um passaporte politicamente mais favorável", explica ele.>

A Henley & Partners mantém escritórios em todo o mundo. Mas, até a pandemia de covid-19, os Estados Unidos sequer estavam no "radar" da empresa, prossegue Volek.>

As restrições de movimentação representaram "um grande choque" para pessoas abastadas que costumavam viajar livremente em jatos particulares. Esta situação gerou a primeira onda de pedidos de CBI por cidadãos americanos.>

O interesse cresceu novamente após as eleições de 2020 e 2024 nos Estados Unidos. "São democratas que não gostam de Trump e republicanos que não gostam dos democratas", explica Volek.>

"Nos dois últimos anos, saímos de zero escritórios nos Estados Unidos para oito em todas as principais cidades — e mais dois ou três serão abertos nos próximos meses.">

Vendendo a identidade nacional?

Robert Taylor, de Halifax, no Canadá, comprou um imóvel em Antigua. Ele pretende se aposentar ainda este ano e morar na ilha.>

Ele investiu US$ 200 mil (cerca de R$ 1,12 milhão), pouco antes do aumento do limite de valores de imóveis para US$ 300 mil (cerca de R$ 1,68 milhão) no verão passado.>

Ser cidadão do país não só evita as restrições sobre o tempo de permanência, mas também oferece a liberdade de aproveitar oportunidades comerciais, segundo Taylor.>

"Escolhi Antigua porque tem belas águas, acho o povo muito, muito simpático e também significa que terei ótimo clima na minha fase final da vida", descreve ele. >

Ainda assim, estes programas enfrentam controvérsias.>

O governo de Antigua da época propôs pela primeira vez as vendas de passaportes em 2012, como forma de assistência à economia do país, que enfrentava dificuldades. Mas algumas pessoas consideraram a ética um tanto questionável.>

Manifestantes foram às ruas em protesto, relembra a ex-presidente do Legislativo de Antigua, Gisele Isaac.>

"Houve um senso de nacionalismo", segundo ela. "As pessoas acharam que estávamos vendendo nossa identidade, por assim dizer, para pessoas que não sabiam nada sobre nós.">

Os líderes de outras nações caribenhas que não oferecem programas de CBI também passaram a criticar Antigua rapidamente, como o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves. Ele chegou a afirmar que a cidadania não deveria ser "uma commodity para venda".>

As praias de águas limpas do Caribe atraem pessoas do mundo inteiro Crédito: BBC

Entre a comunidade internacional, existe o receio de que a falta de supervisão possa ajudar os criminosos a cruzar as fronteiras do Caribe.>

A União Europeia ameaçou retirar seu acesso livre de visto para os cidadãos dos países caribenhos com programas de CBI. E os Estados Unidos levantaram preocupações anteriormente sobre a possibilidade de uso desses sistemas para evasão fiscal e crimes financeiros.>

Uma porta-voz da Comissão Europeia declarou à BBC que a organização está "monitorando" os cinco sistemas caribenhos e mantém conversações com as autoridades locais desde 2022.>

Ela afirma que há uma avaliação em andamento para analisar se a cidadania por investimento constitui "abuso do regime de isenção de vistos entre aqueles países e a União Europeia e se há possibilidade de que ele gere riscos de segurança para a UE".>

A Comissão reconheceu as reformas realizadas pelas ilhas e afirma que elas serão consideradas durante a avaliação.>

Reforço no orçamento

Por outro lado, as cinco nações caribenhas reagiram furiosamente às acusações de que elas não estariam fazendo o suficiente para selecionar os solicitantes de cidadania.>

O primeiro-ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, descreveu o programa de CBI do seu país como "correto e transparente". Ele destacou que as autoridades trabalharam muito para garantir sua integridade.>

O governo afirma que a venda de passaportes rendeu mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões) desde a sua criação, em 1993. Este dinheiro custeou obras de infraestrutura fundamentais, incluindo um hospital de primeira linha.>

Em Santa Lúcia, o primeiro-ministro Philip J. Pierre afirma que a ilha adota os mais altos padrões de segurança para garantir que seu programa de CBI não seja usado inadvertidamente para atividades ilícitas.>

A necessidade de satisfazer as superpotências mundiais, mantendo o aumento da receita, é um equilíbrio delicado para as pequenas nações do Caribe com escassos recursos, que dependem dos caprichos do turismo.>

Os programas de CBI foram descritos como uma tábua de salvação em uma cúpula da indústria regional, realizada no mês de abril. Os fundos são usados para tudo, desde a limpeza após desastres nacionais até o financiamento do sistema previdenciário nacional.>

O primeiro-ministro de Antigua, Gaston Browne, declarou que o dinheiro recebido retirou seu país da beira da falência na última década.>

Além da compra de imóveis, outros caminhos para a cidadania caribenha por investimento incluem tipicamente uma doação única a um fundo nacional de desenvolvimento ou similar.>

Os valores variam de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,12 milhão) para um único solicitante, em Dominica, até US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) para um solicitante principal e até três dependentes elegíveis, em Dominica e St. Kitts.>

Em Antigua, os investidores têm ainda a opção de doar US$ 260 mil (cerca de R$ 1,45 milhão) para a Universidade das Índias Ocidentais.>

Frente às pressões internacionais, as ilhas se comprometeram com novas medidas para aumentar a supervisão do sistema, como o estabelecimento de um órgão regulador nacional para definir padrões, monitorar operações e garantir seu cumprimento.>

Além disso, foram definidos seis princípios em concordância com os Estados Unidos. Eles incluem o aumento da diligência devida, auditorias regulares, entrevistas obrigatórias com todos os solicitantes e a retirada de uma lacuna que, anteriormente, permitia que um solicitante negado por um país apresentasse pedido de cidadania em outro.>

Atualmente, as vendas de passaportes representam entre 10 e 30% do PIB das ilhas.>

Por isso, o jornalista Andre Huie, de St. Kitts, afirma que o programa de CBI do seu país conta "geralmente com boa aprovação".>

"O público compreende sua importância para a economia e reconhece o que o governo tem conseguido fazer com o dinheiro.">

