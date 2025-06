Mundo

As 'florestas verticais' que estão transformando cidades

Arquitetos estão incorporando a natureza às suas construções, criando edifícios que funcionam como verdadeiras florestas, refrescando o ambiente, aproveitando a luz solar e melhorando a saúde mental de seus ocupantes.

Publicado em 19 de junho de 2025 às 19:39

Dez anos depois da criação da primeira floresta vertical, ela continua inspirando outras construções – e promovendo a saúde e a felicidade de moradores Crédito: Eindhoven, Holanda/Stefano Boeri Architetti

Em 2007, o arquiteto italiano Stefano Boeri presenciou a frenética construção de uma cidade no deserto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. >

O local era dominado por arranha-céus cobertos de vidro, cerâmica e metal, desperdiçando energia.>

Estes materiais "refletiam a luz solar, gerando calor no ar e, principalmente, no solo urbano, onde andam os pedestres", conta ele à BBC.>

A 4,8 mil km de distância, Boeri havia recém começado a trabalhar no seu novo projeto de dois edifícios muito altos, em uma área degradada no norte de Milão, na Itália.>

>

"De repente, me ocorreu criar duas torres biológicas... cobertas não com vidro, mas com folhas", relembra ele.>

Seu projeto convidaria a fauna e a flora a ocupar aquele deserto industrial e resfriar o ar interno e externo. Surgia um novo e radical protótipo arquitetônico, que "integra a natureza viva como parte constituinte do projeto", segundo ele.>

O surpreendente resultado foi a primeira "floresta vertical" do mundo.>

Inaugurado há 10 anos, o complexo Bosco Verticale de Milão, na Itália, foi a primeira floresta vertical do mundo Crédito: Boeri Studio/ Dimitar Harizanov

O projeto completou 10 anos e ganhou inúmeros prêmios.>

Suas plantas mantidas por "jardineiros voadores" dominaram a lateral dos edifícios. Elas resfriam a temperatura em até 3ºC, já que a folhagem libera vapor d'água e filtra a luz solar.>

Para comemorar o aniversário, o escritório Stefano Boeri Architetti publicou um novo livro, chamado Bosco Verticale: Morphology of a Vertical Forest ("Bosco Verticale: morfologia de uma floresta vertical", em tradução livre). >

A obra inclui ensaios de especialistas examinando a intersecção entre a natureza e a arquitetura, além das imagens do fotógrafo arquitetônico Iwan Baan.>

O livro acompanha a evolução do projeto e os princípios a ele incorporados. >

Para a editora Rizzoli, responsável pela publicação, a obra "celebra um trabalho arquitetônico que se tornou símbolo de uma sensibilidade coletiva renovada em relação aos cuidados com o meio ambiente e o mundo vegetal".>

Moradia para pessoas e pássaros

Revertendo a hierarquia arquitetônica habitual, o livro descreve a floresta vertical como "um lar para árvores e aves, que também abriga seres humanos".>

A obra se baseia em textos e filosofias que a influenciaram, como o livro The Secret Life of Trees ("A vida secreta das árvores", em tradução livre), de 2006. >

Escrito pelo biólogo britânico Colin Tudge, o texto explica o papel fundamental desempenhado pelas árvores nas nossas vidas, sequestrando carbono, produzindo glicose e oferecendo sombra.>

Bosco Verticale também menciona a etologista britânica Jane Goodall. Ela alerta que, à medida que a população humana aumenta, "é extremamente importante que este crescimento seja acompanhado por novos incentivos para trazer o mundo natural para as cidades já existentes e para o planejamento de novos municípios".>

A Floresta Vertical de Nanjing, na China, adotou os princípios do Bosco Verticale de Milão Crédito: Stefano Boeri Architetti

Desde a inauguração da Floresta Vertical de Milão, uma onda verde de construções ricas em plantas começou a reintroduzir a natureza nas nossas cidades – de Dubai (EAU) até Denver, nos Estados Unidos; e de Antuérpia, na Bélgica, até Arlington, no Estado americano da Virgínia.>

E a primeira floresta vertical da África está programada para ser inaugurada no Cairo (Egito), ainda este ano.>

Em resposta aos críticos que duvidavam da viabilidade econômica do conceito, foi inaugurada em 2021 a Floresta Vertical Trudo em Eindhoven, na Holanda – um projeto de moradias sociais com aluguel máximo orçado em 600 euros (cerca de R$ 3.830) por mês.>

Senso de conexão

Em Montpellier, no sul da França, um terço dos Jardins Secretos será reservado para moradias acessíveis.>

Trata-se de uma empreitada comercial reflorestada, com projeto da Vincent Callebaut Architectures, sediada na capital francesa, Paris. A inauguração deve ocorrer ainda este ano.>

Integrando práticas como telhados verdes e reciclagem de água, os Jardins Secretos também "combatem a crise climática restaurando a conexão entre o ser humano e a natureza", conta Vincent Callebaut à BBC.>

"Transformando os moradores em jardineiros urbanos e as fachadas em sifões de carbono, esta construção demonstra que a ecologia não é uma restrição, mas uma filosofia de estilo de vida", explica ele.>

O edifício Tao Zhu Yin Yuan em Taipei (Taiwan), com 21 andares, foi inaugurado em 2024 Crédito: BES Engineering

O poder que estas extraordinárias estruturas têm de alterar a vida e o sentimento das pessoas é fundamental para o seu projeto.>

Um dos planos mais recentes da Vincent Callebaut Architectures é a Árvore do Arco-Íris, em Cebu, nas Filipinas. O projeto é inspirado nas cores psicodélicas da casca do eucalipto-arco-íris, nativo da região.>

A "árvore" exige a colaboração dos moradores de cada um dos seus 300 apartamentos, para manter sua flora exuberante. Tudo isso, aliado às estufas compartilhadas e colmeias urbanas, ajuda a "incentivar os laços sociais", segundo Callebaut, criando um senso de comunidade e conexão.>

Esta noção de que os projetos biofílicos (baseados na conexão inata entre os seres humanos e a natureza) podem afetar positivamente o nosso bem-estar é confirmada por recentes pesquisas.>

Um estudo realizado pela Universidade de Wageningen, na Holanda, concluiu que as plantas em um ambiente de trabalho não só o tornam mais atraente, mas também aumentam a satisfação dos funcionários.>

Os profissionais também observaram que as plantas melhoram a qualidade do ar e que eles relatam menos problemas de saúde.>

No País de Gales, um estudo que durou 10 anos observou a incidência de ansiedade e depressão em 2,3 milhões de registros médicos. >

O estudo associou o maior índice de verde na vizinhança a 40% menos ansiedade e depressão do que entre as pessoas que moravam nas áreas com menos vegetação.>

As pessoas das áreas mais pobres apresentaram maiores benefícios e o acesso a espaços verdes e água reduziu o risco de ansiedade e depressão em 10%, contra 6% nas áreas mais ricas.>

O Tao Zhu Yin Yuan, em Taiwan, possui varandas giratórias, que otimizam o uso da luz solar Crédito: BES Engineering

Por isso, não é surpresa que novos hospitais estejam adotando os conceitos biofílicos.>

O Hospiwood 21 em La Louvière, na Bélgica, é outro projeto de Callebaut.>

A construção, segundo o arquiteto, "incorpora florestas verticais terapêuticas, usando plantas para reduzir o estresse do paciente e promover a recuperação". Ela inclui um interior biofílico relaxante, repleto de plantas em cascata.>

Na Itália, o novo Hospital Policlínico de Milão, projetado por Stefano Boeri, incluirá um telhado verde com mais de 7 mil metros quadrados.>

Para Boeri, a biofilia faz parte do remodelamento das instalações de saúde.>

Ela "abre uma nova perspectiva sobre a reabilitação, indo além do conceito tradicional de construção destinada ao simples cuidado dos pacientes a longo prazo, passando a ser um verdadeiro espaço de interação e bem-estar, em contato próximo com a natureza".>

De fato, os ramos verdes do projeto biofílico estão se espalhando por uma imensa variedade de construções.>

O Aeroporto Jewel Changi, em Cingapura, é um complexo de lazer e varejo com 10 andares.>

Aberto para passageiros e visitantes desde 2019, ele abriga verdejantes florestas internas que incluem 1,4 mil árvores, além da cascata interna mais alta do mundo, com 40 metros.>

Na capital holandesa, Amsterdã, o interior de bambu sustentável do Hotel Jakarta, fundado em 2018, inclui um jardim tropical no seu átrio central. >

Regado pela água da chuva que vem do telhado, ele avança rapidamente em direção ao seu teto de 30 metros de altura.>

A uma hora de distância, em Roterdã, também na Holanda, um telhado verde, quase 40 metros acima do nível do solo, coroa o The Depot, um armazém acessível ao público que abriga a vasta coleção de arte do Museu Boijmans van Beuningen, na forma de um caldeirão gigante espelhado.>

Além de levantar o nosso ânimo, as florestas em arranha-céus podem desempenhar papel importante no combate às mudanças climáticas.>

O edifício Tao Zhu Yin Yuan, em Taipei (Taiwan), é outro projeto de Vincent Callebaut – uma torre de 21 andares em formato de hélice dupla de DNA, inaugurada em 2024.>

Suas 23 mil plantas absorvem cerca de 130 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano. E seu efeito de resfriamento da fachada reduz a necessidade de ar-condicionado em 30%.>

O edifício possui sacadas giratórias para maximizar a exposição à luz solar e suas chaminés de ventilação centrais refletem o interesse de Callebaut pelo biomimetismo, a emulação dos sistemas da natureza para fornecer soluções para os problemas humanos.>

As chaminés funcionam como pulmões. Elas retiram o ar na sua base e o purificam, para expelir no topo.>

O Bosco Verticale mantém o ambiente dos seus moradores refrigerado e serve de moradia para os pássaros, além dos seres humanos Crédito: Boeri Studio/ Giovanni Nardi

Muito mais altas do que largas, as florestas verticais também minimizam a vedação do solo, liberando espaço para a natureza e reduzindo o risco de enchentes.>

"Meus projetos incorporam a visão de que as cidades não são mais problemas para o clima, mas sim soluções vivas", afirma Callebaut.>

Longe de ser "um obstáculo ou complemento ornamental", a natureza é o princípio orientador do projeto. >

Os edifícios, agora, servem de "árvores habitadas", segundo ele, "que absorvem dióxido de carbono, produzem energia e abrigam biodiversidade".>

Os edifícios biofílicos ajudam a combater duas graves crises dos nossos tempos – o aquecimento global e o declínio da saúde mental – e já são considerados parte de cidades totalmente reflorestadas.>

Em Liuzhou, na província chinesa de Guangxi (uma das regiões mais atingidas pelo smog — nevoeiro contaminado por fumaça — do mundo), a Cidade da Floresta é um projeto futurista de Stefano Boeri. >

Ela irá abrigar cerca de 30 mil moradores e gerar toda a sua energia. O projeto foi aprovado e aguarda construção.>

Já a Cidade da Floresta Inteligente de Cancún, no México, pretende proibir veículos movidos a combustão. Ela é outro projeto do mesmo arquiteto, que aguarda licença para iniciar a construção.>

De volta a Milão, o edifício que começou tudo, com seus painéis solares no telhado, sem dúvida é como uma árvore, que recebe a energia solar e retira a água do solo.>

"A natureza não é algo que existe em um passado imemorial", segundo o escritor e filósofo Emanuele Coccia, no livro. "Ela é e sempre será o nosso futuro tecnológico.">

Para Boeri, as florestas verticais gêmeas criadas por ele em Milão não são apenas edifícios, mas "um manifesto político" com "uma mensagem simples e popular: a natureza viva precisa voltar a habitar os espaços concebidos para os seres humanos. Nem mais, nem menos.">

O livro Bosco Verticale: Morphology of a Vertical Forest foi editado pela Stefano Boeri Architetti e publicado pela editora Rizzoli.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta