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Crise

Argentina pede ao FMI que adie prazo para pagar empréstimo

País quer a revisão dos vencimentos de sua dívida de US$ 56 bilhões. Objetivo é aliviar a atual turbulência no mercado cambial do país

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 16:49
O presidente da Argentina, Mauricio Macri Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Argentina anunciou nesta quarta-feira (28) que pediu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a revisão dos vencimentos de sua dívida de US$ 56 bilhões, que começam em 2021.
Segundo o ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, a (ao FMI) iniciar o diálogo para reperfilar os vencimentos da dívida", disse Lacunza em uma coletiva de imprensa na qual anunciou outras iniciativas para postergar o pagamento de bônus aos investidores institucionais.
> Resultado das eleições argentinas deve afetar comércio exterior do ES
Ainda conforme Lacunza, as negociações podem começar na gestão do atual presidente, Mauricio Macri, mas teriam que ser concluídas no próximo governo - que começa em 10 de dezembro.
PRIMEIRO TURNO
O primeiro turno das eleições argentinas ocorre em 27 de outubro. Para que um vencedor seja anunciado já nesta data, é preciso que ele tenha 45% dos votos ou 40%, desde que com uma diferença de 10 pontos em relação ao segundo colocado. Se nenhum dos dois requisitos for atingido, é realizado um segundo turno, em novembro. O resultado das eleições primárias foi uma vitória de Alberto Fernández (47%) contra Macri (32%).
O país passa por uma situação financeira complicada. Uma delegação do FMI visitou a Argentina nesta semana e se reuniu com autoridades do governo e também com Fernández e seus assessores.

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