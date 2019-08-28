Argentina pede ao FMI que adie prazo para pagar empréstimo

Segundo o ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, a (ao FMI) iniciar o diálogo para reperfilar os vencimentos da dívida", disse Lacunza em uma coletiva de imprensa na qual anunciou outras iniciativas para postergar o pagamento de bônus aos investidores institucionais.

Ainda conforme Lacunza, as negociações podem começar na gestão do atual presidente,, mas teriam que ser concluídas no próximo governo - que começa em 10 de dezembro.

O primeiro turno das eleições argentinas ocorre em 27 de outubro. Para que um vencedor seja anunciado já nesta data, é preciso que ele tenha 45% dos votos ou 40%, desde que com uma diferença de 10 pontos em relação ao segundo colocado. Se nenhum dos dois requisitos for atingido, é realizado um segundo turno, em novembro. O resultado das eleições primárias foi uma vitória de Alberto Fernández (47%) contra Macri (32%).