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Doença

Argentina confirma primeiro caso 'importado' de febre amarela

Jovem, de 28 anos, morador de Buenos Aires, esteve em Ilha Grande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 22:58

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 22:58

A Argentina confirmou o primeiro caso de febre amarela no país. Crédito: Reprodução/Pixabay
A Argentina confirmou o primeiro caso de febre amarela no país. Um jovem de 28 anos, que mora em Buenos Aires, teria contraído a doença depois que visitou recentemente Ilha Grande, na Costa Verde. O Ministério da Saúde da Cidade de Buenos Aires emitiu um comunicado informando sobre o caso "importado" do Brasil.
De acordo com a imprensa argentina, o jovem começou a ter sintomas em 12 de fevereiro: febre alta, dor muscular generalizada e dor de cabeça. Ao retornar ao país, na quinta-feira da semana passada, consultou em um centro especializado onde passou por avaliação para determinar se ele tinha dengue.
O teste para dengue deu negativo. Na sexta-feira (16), o jovem foi encaminhado para uma clínica participar, onde permanece internado. Foram realizados exames para febre amarela. O resultado foi positivo no sangue e na urina. Segundo o Ministério da Saúde, o rapaz apresenta melhoras de seu quadro de saúde.
Com 12 casos confirmados de febre amarela, sendo sete mortes até agora, a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, já é o município fluminense com maior número de óbitos pela doença, segundo o último informe epidemiológico da Secretaria estadual de Saúde.
Todas as vítimas que não resistiram adoeceram na turística Ilha Grande, onde ainda são investigadas outras mortes suspeitas, entre elas a de dois turistas chilenos: Felipe Santander, de 35 anos, que faleceu na última sexta-feira, e Ernesto Antonio Faúdez, de 20 anos, morto nesta terça-feira. No estado, subiu para 74 o número de casos diagnosticados, com 33 mortes.

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