Argentina confirma primeiro caso 'importado' de febre amarela

A Argentina confirmou o primeiro caso de febre amarela no país. Crédito: Reprodução/Pixabay

A Argentina confirmou o primeiro caso de febre amarela no país. Um jovem de 28 anos, que mora em Buenos Aires, teria contraído a doença depois que visitou recentemente Ilha Grande, na Costa Verde. O Ministério da Saúde da Cidade de Buenos Aires emitiu um comunicado informando sobre o caso "importado" do Brasil.

De acordo com a imprensa argentina, o jovem começou a ter sintomas em 12 de fevereiro: febre alta, dor muscular generalizada e dor de cabeça. Ao retornar ao país, na quinta-feira da semana passada, consultou em um centro especializado onde passou por avaliação para determinar se ele tinha dengue.

O teste para dengue deu negativo. Na sexta-feira (16), o jovem foi encaminhado para uma clínica participar, onde permanece internado. Foram realizados exames para febre amarela. O resultado foi positivo no sangue e na urina. Segundo o Ministério da Saúde, o rapaz apresenta melhoras de seu quadro de saúde.

Com 12 casos confirmados de febre amarela, sendo sete mortes até agora, a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, já é o município fluminense com maior número de óbitos pela doença, segundo o último informe epidemiológico da Secretaria estadual de Saúde.