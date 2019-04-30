Araújo integra teleconferência do Grupo de Lima para discutir Venezuela

Na madrugada desta terça (30), Guaidó e o líder opositor Leopoldo López deram início a uma ação para tentar derrubar o regime de Maduro.

López, que estava em prisão domiciliar, foi para a rua ao lado do presidente auto-proclamado. Ambos se dirigiram para a base aérea de La Carlota, em Caracas, onde anunciaram o apoio de militares dissidentes e convocaram a população a se juntar a eles.