Araújo integra teleconferência do Grupo de Lima para discutir Venezuela

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, participa na tarde desta terça-feira (30) de uma reunião de chanceleres do Grupo de Lima para discutir a crise na Venezuela.
A reunião de emergência, que ocorre por teleconferência, foi convocada após os novos confrontos registrados no país vizinho entre os apoiadores do auto-proclamado presidente Juan Guaidó e as forças de segurança leais ao ditador Nicolás Maduro.
Na madrugada desta terça (30), Guaidó e o líder opositor Leopoldo López deram início a uma ação para tentar derrubar o regime de Maduro.
López, que estava em prisão domiciliar, foi para a rua ao lado do presidente auto-proclamado. Ambos se dirigiram para a base aérea de La Carlota, em Caracas, onde anunciaram o apoio de militares dissidentes e convocaram a população a se juntar a eles.
Nesta tarde, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a concessão de refúgio a 25 militares venezuelanos na embaixada brasileira em Caracas.