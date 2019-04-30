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Reunião de emergência

Araújo integra teleconferência do Grupo de Lima para discutir Venezuela

A reunião de emergência foi convocada após os novos confrontos registrados no país vizinho entre os apoiadores do auto-proclamado presidente Guaidó e as forças de segurança leais ao ditador Maduro

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 20:42

Publicado em 

30 abr 2019 às 20:42
Ernesto Araújo participa de teleconferência do Grupo de Lima para discutir Venezuela Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, participa na tarde desta terça-feira (30) de uma reunião de chanceleres do Grupo de Lima para discutir a crise na Venezuela.
A reunião de emergência, que ocorre por teleconferência, foi convocada após os novos confrontos registrados no país vizinho entre os apoiadores do auto-proclamado presidente Juan Guaidó e as forças de segurança leais ao ditador Nicolás Maduro.
Na madrugada desta terça (30), Guaidó e o líder opositor Leopoldo López deram início a uma ação para tentar derrubar o regime de Maduro.
López, que estava em prisão domiciliar, foi para a rua ao lado do presidente auto-proclamado. Ambos se dirigiram para a base aérea de La Carlota, em Caracas, onde anunciaram o apoio de militares dissidentes e convocaram a população a se juntar a eles.
Nesta tarde, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a concessão de refúgio a 25 militares venezuelanos na embaixada brasileira em Caracas.

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