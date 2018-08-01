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Bondades ou travessuras?

Aquário elege bons e maus pinguins todo mês na Nova Zelândia

Parque chamou a atenção ao julgar as aves pelo comportamento em postagens do Facebook
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 10:27

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 10:27

Placas revelam o comportamento dos pinguins do Aquário Nacional da Nova Zelândia Crédito: National Aquarium of New Zealand
Os pinguins são conhecidos por fotos apaixonantes, mas pouco se sabe sobre as travessuras que eles são capazes de fazer. Assim, funcionários do Aquário Nacional da Nova Zelândia resolveram divulgar no Facebook, uma vez por mês, os atos de bondade e as travessuras dessas aves no parque.
A iniciativa já rendeu milhares de comentários e reações na rede social. O pinguim Flip, por exemplo, foi considerado malvado por fugir dos tutores no dia da pesagem mensal. Por outro lado, Captain recebeu o título de bondoso por ter cuidado bem de seu filhote.
Timmy, no entanto, não teve a mesma sorte. Ele empurrou um outro pinguim e roubou peixes em julho de 2017, o que lhe rendeu a fama de malvado. De acordo com o Aquário, a ave foi resgatada ferida e incapaz de andar em uma praia de Hawke Bay, na Nova Zelândia, mas se curou com o tratamento da equipe de veterinários do Aquário.
Veja abaixo algumas fotos das placas do parque sobre os pinguins:

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