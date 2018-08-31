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Polêmicas

Aprovação de Trump é a pior desde início de mandato, diz pesquisa

Cerca de 60% crê que republicano faz má gestão e 49% quer processo de impeachment

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 15:03
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
A desaprovação ao governo do presidente americano, Donald Trump, chegou ao maior nível desde que assumiu o cargo em 2017, atingindo uma porcentagem de 60%, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo jornal "The Washington Post" e o canal de notícias ABC. Trump, que desde o início de sua gestão tem se envolvido em uma série de polêmicas, desde as críticas às investigações das autoridades americanas sobre a interferência russa nas eleições de 2016, até seu envolvimento extraconjugal com uma atriz pornô  além de realizar pagamentos para que ela não revelasse o caso  tem o governo considerado "fortemente desaprovado" por 53% dos entrevistados, segundo a enquete publicada nesta sexta-feira. Apenas 36% das pessoas aprovam o trabalho de Trump à frente da Casa Branca até agora.
Em uma discussão que ganhou força nas últimas semanas, principalmente após a condenação por fraude do ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, e a confissão de culpa do advogado Michael Cohen  que confirmou a acusação de violação de financiamento de campanha, entre outras , quase metade dos americanos, 49%, acreditam que um processo de impeachment contra o presidente deve começar o quanto antes. Cerca de 46%, no entanto, defendem que não há necessidade de uma medida do tipo, que o afastaria do cargo.
No caso de Cohen, que afirmou ter sido orientado por Trump a pagar pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels e a ex-coelhinha da Playboy, Karen McDougal, os entrevistados foram perguntados se consideravam essa atitude um crime por parte do presidente. Nesse caso, cerca de 61% afirmou que sim, enquanto 31% disse que não.
Em um dos temas mais sensíveis à gestão do presidente, o suposto conluio russo na campanha que elegeu o atual presidente em 2016, o prosseguimento das investigações conduzidas pelo procurador especial Robert Mueller III também foi analisada na consulta. Apesar da oposição de Trump, que já desafiou a utilidade das investigações e depois, 63% dos americanos entrevistados disseram que apoiam Mueller. Além disso 53% acreditam que o presidente tentou obstruir o trabalho do procurador especial.
Os entrevistados também foram perguntados se apoiavam a demissão do juiz federal Jeff Sessions: o magistrado tem sido criticado por Trump ao permitir que Mueller continue as investigações. Para 64% das pessoas ouvidas, Sessions não deve ser demitido, opinião que é contraposta por 19%.
O desempenho de Trump na economia também foi avaliado pela pesquisa. Apesar do presidente ter afirmado recentemente que, se sofrer impeachment, "o mercado vai desabar", 47% dos entrevistados afirmou não gostar da maneira como o presidente está lidando economicamente com o país, contra 45% que aprovam o desempenho.
A pesquisa foi conduzida com 1003 pessoas, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Ela aconteceu, entre os dias 26 e 29 de agosto, na semana após a condenação de Manafort e a confissão de Cohen.
 

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