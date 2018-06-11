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"Deslize"

Apresentadora se desculpa ao vivo após chamar Trump e Kim de ditadores

Abby Huntsman, de programa acompanhado por Trump regularmente, lamentou-se ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 14:05

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 14:05

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
A apresentadora Abby Huntsman, que comanda o programa matinal "Fox & Friends" do canal de notícias americano Fox News, referiu-se no domingo ao presidente Donald Trump e ao líder norte-coreano Kim Jong-un como "dois ditadores", ao comentar a cúpula que acontece nesta segunda-feira (manhã de terça-feira no horário local) entre os dois em Cingapura. Huntsman, que é filha do político republicano e ex-embaixador americano na Rússia, Jon Huntsman, conversava com Anthony Scaramucci  que chegou a ser nomeado como chefe da comunicação do governo Trump por 11 dias em 2017 , quando cometeu o deslize.
 Anthony, fale um pouco sobre este momento. Estamos vendo a História acontecer. Independentemente do que aconteça na cúpula entre os dois ditadores, isso é História  disse ela.
Scaramucci, que não fez menção ao erro, respondeu elogiando a iniciativa de Trump. Saudou a ousadia do presidente americano de "romper os costumes", e disse que o encontro é uma "chance de aumentar a paz e a prosperidade global". Minutos depois, a apresentadora resolveu voltar ao assunto e se desculpar pela frase.
 Quero apontar que anteriormente, como vocês sabem que pode acontecer na TV, você nem sempre consegue dizer as coisas perfeitamente. Chamei o presidente Trump e Kim Jong-un de ditadores. Não quis dizer isso, o erro é meu, por isso me desculpo  disse ela.
Segundo relatos de pessoas próximas, o "Fox & Friends" não raramente é acompanhado por Trump, uma vez que seus tuítes matinais costumam ser analisados pelos comentaristas do programa. Em um esforço recente de chamar a atenção do presidente, o secretário das Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, deu uma entrevista para a mesma atração matinal, tentando impedir que os EUA saíssem do acordo nuclear iraniano  estratégia que acabou não surtindo nenhum efeito.
A gafe de Huntsman gerou reações nas redes sociais: usuários contrários ao governo Trump prezavam o "discernimento" da apresentadora. A Fox News é vista pelos críticos do presidente como um "porto seguro" midiático para sua gestão, uma vez que a guerra às fake news proclamada pelo mandatário não inclui o canal de notícias  pelo contrário, Trump geralmente preza sua cobertura.
Escrevendo sobre o episódio mais tarde, a apresentadora disse: "Jamais serei um ser humano perfeito. Todos escorregamos na vida, e faço isso várias vezes. Agora vamos seguir em frente e falar sobre coisas que realmente importam."

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