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Reclamações

Apresentadora de TV é demitida por roupa escolhida durante o Ramadã

Ela foi alvo de críticas e o programa, que era ao vivo, foi tirado do ar repentinamente; ela disse que não entendeu por que o vestido foi ofensivo

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 16:31
Amal Al-Awadhi, uma apresentadora de um game show do Kuwait, foi demitida após telespectadores terem reclamado de sua roupa durante uma transmissão ao vivo. A própria transmissão, inclusive, foi cortada repentinamente após as reclamações. As informações são do Daily Mail.
O motivo para isso foi a reclamação de usuários do Twitter sobre o vestido branco de Amal, que seria inapropriado para o Ramadã. A emissora onde o programa é exibido é a Kuwait Television Channel, administrada pelo governo do país.
Algumas horas após o ocorrido, Amal fez vídeos do Snapchat contando mais detalhes: "Eu ouvi alguém dizendo: 'Tire Amal do ar agora, ou eu vou fechar o canal'", disse ela, de acordo com o Stepfeed. O site diz que a pessoa que deu a ordem foi um oficial do governo.
Ela usava um vestido off-white de renda com comprimento na altura dos joelhos com mangas bufantes. Ela mesma ficou perplexa por ter ofendido alguns telescpectadores. "Já que o programa estava indo ao ar durante o Ramadã, eu tive muito cuidado sobre não ser contra nenhuma de nossas tradições, eu tive cuidado com o que eu vesti e com a maneira como falei", disse ela.
Amal ainda falou que não foi informada sobre o motivo pelo qual foi demitida. Muitos internautas, porém, disseram que ela deveria ter escolhido um vestido mais modesto.

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