Apoio à pena de morte cresce nos EUA

Cadeira elétrica Crédito: Reprodução/Pixabay

Em 2016, o apoio à pena de morte atingiu 49%, o menor nível nos EUA em 40 anos. Desde então, os defensores da pena capital para os condenados por homicídio aumentaram e, em 2018, voltaram a ser a maioria da população (54%), segundo pesquisa do instituto Pew Reseach Center.

Os números ainda ficam muito abaixo do patamar de décadas anteriores, mas apontam que a maior mudança de comportamento entre os que responderam à pesquisa aconteceu dentro do grupo que se considera independente  nem republicano, nem democrata. Entre 2016 e 2018, o apoio à pena de morte entre os independentes subiu de 44% para 52%.

Donald Trump, de adotar tolerância zero com traficantes de drogas e seu discurso em defesa da pena de morte para esses criminosos  em março, o presidente pediu a morte de traficantes. Robert Dunham, diretor executivo da instituição Death Penalty Information Center, afirma que a curva de análise das pesquisas mostra que a população americana tem se distanciado do apoio à pena de morte. Segundo ele, movimentos pontuais de alta podem ter influência, por exemplo, com a fala do presidente americano,, de adotar tolerância zero com traficantes de drogas e seu discurso em defesa da pena de morte para esses criminosos  em março, o presidente pediu a morte de traficantes.

Já na avaliação de Evan Mandery, autor de livros sobre a pena de morte e professor da John Jay College of Criminal Justice, em Nova York, os apoiadores de Trump já são tipicamente aqueles que defendem a pena de morte e, por isso, ele não vê evidências de que o discurso contamine o resultado da pesquisa.

Mandery afirma que ficaria muito surpreso se houvesse o ressurgimento dos apoiadores, disse. De acordo com ele, os números são dramaticamente diferentes do que costumavam ser há anos e continuam distantes de um apoio da população à pena capital.

Há fatores individuais que podem afetar os números pontualmente, mas que necessariamente não impliquem em reversão da tendência, afirma Robert Dunham. Ele cita uma pesquisa do Instituto Gallup, de outubro, que apontou que 55% da população americana se declarava a favor da pena de morte para assassinos condenados. A taxa seria a mais baixa desde março de 1972, quando a Suprema Corte dos EUA declarou a pena de morte inconstitucional.

A relação do apoio à pena de morte com o crime, segundo os especialistas, não é direta. O que pode afetar a resposta da população é a sensação e a percepção sobre os índices de criminalidade.

Para o diretor do centro Death Penalty Information, essa percepção pode ser afetada por deturpações do governo atual, ao mencionar taxas de homicídios, e no tratamento inflamatório sobre imigrantes e aumento do perigo no país, fazendo referência ao governo Trump.

EUA, os dados do Departamento de Justiça mostram que, no primeiro semestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016, os crimes violentos e os homicídios caíram 3,3% e 1,9%, respectivamente, nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em todo os EUA, o número de crimes violentos caiu 0,8% e o de homicídios, em compensação, subiu 1,9%. Nos, os dados do Departamento de Justiça mostram que, no primeiro semestre de 2017, em comparação com o mesmo período de 2016, os crimes violentos e os homicídios caíram 3,3% e 1,9%, respectivamente, nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em todo os EUA, o número de crimes violentos caiu 0,8% e o de homicídios, em compensação, subiu 1,9%.

Michael Rushfor, presidente da associação Criminal Justice Legal Foundation, que se declara a favor dos direitos das vítimas, considera que altas taxas de homicídios em grandes cidades como Baltimore, e a ostensiva cobertura da imprensa sobre os casos faz a população aumentar seu apoio à pena de morte.

As pessoas estão mais conscientes do aumento do crime e da violência, que parece estar fora do controle em algumas regiões, afirmou. Segundo ele, iniciativas para reduzir o tempo de pena de criminosos e aliviar o sistema penitenciário americano também podem aumentar a sensação de insegurança e o apoio à pena de morte.