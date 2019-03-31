Apagões continuam a ocorrer na Venezuela neste domingo

Apagões continuaram a ocorrer na Venezuela neste domingo (31). Embora alguns registros deem conta de que parte da energia estava retornando, os venezuelanos ainda não comemoram por esperarem novas interrupções no fornecimento.
O Netblocks, um grupo que monitora o uso da internet no país, afirmou que os dados de rede mostram que apenas 15% dos venezuelanos estão on-line depois que os últimos cortes de energia ocorreram.
A Venezuela sofreu seus piores apagões no início de março, agravando sua crise humanitária e intensificando o impasse entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição, Juan Guaidó.