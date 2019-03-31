Apagões continuam a ocorrer na Venezuela neste domingo

Apagões continuaram a ocorrer na Venezuela neste domingo (31). Embora alguns registros deem conta de que parte da energia estava retornando, os venezuelanos ainda não comemoram por esperarem novas interrupções no fornecimento.

Blecaute afeta a população em Caracas, na Venezuela, na sexta-feira (08). Crédito: Eduardo Verdugo/AE

O Netblocks, um grupo que monitora o uso da internet no país, afirmou que os dados de rede mostram que apenas 15% dos venezuelanos estão on-line depois que os últimos cortes de energia ocorreram.