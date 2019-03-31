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Crise

Apagões continuam a ocorrer na Venezuela neste domingo

A Venezuela sofreu seus piores apagões no início de março

Publicado em 31 de Março de 2019 às 20:46

Publicado em 

31 mar 2019 às 20:46
Apagões continuaram a ocorrer na Venezuela neste domingo (31). Embora alguns registros deem conta de que parte da energia estava retornando, os venezuelanos ainda não comemoram por esperarem novas interrupções no fornecimento.
Blecaute afeta a população em Caracas, na Venezuela, na sexta-feira (08). Crédito: Eduardo Verdugo/AE
O Netblocks, um grupo que monitora o uso da internet no país, afirmou que os dados de rede mostram que apenas 15% dos venezuelanos estão on-line depois que os últimos cortes de energia ocorreram.
A Venezuela sofreu seus piores apagões no início de março, agravando sua crise humanitária e intensificando o impasse entre o presidente Nicolás Maduro e o líder da oposição, Juan Guaidó.

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