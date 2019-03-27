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Novo apagão

Apagão atinge novamente a Venezuela

Maduro atribui pane à sabotagem de adversários políticos

Publicado em 27 de Março de 2019 às 00:13

Publicado em 

27 mar 2019 às 00:13
Estabelecimento comercial na Venezuela sofre com apagão Crédito: Cristian Hernandez/EFE/direitos reservados
Pela segunda vez em pouco mais de 15 dias, a Venezuela vive um apagão. As autoridades do país atribuem a pane nos sistema elétrico a uma sabotagem de adversários políticos na Usina Hidrelétrica Simon Bolívar. Há 19 dias, Caracas e 20 das 23 regiões do país ficaram sem energia por um longo período.
Segundo o ministro das Comunicações, Jorge Rodríguez, afirmou que linhas de energia foram danificadas.
O apagão ocorre no momento em que a crise na Venezuela é intensa. No país, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, insiste que é o líder legítimo. Porém, para parte da comunidade internacional, Juan Guaidó, autodeclarado presidente da República, é o líder reconhecido.
ACORDOS
Nos próximos dias, Rússia e Venezuela devem assinar 20 acordos de parceria. A determinação foi confirmada pelos governos dos dois países. A cooperação deve envolver as áreas de economia, comércio, cultura, energia e educação.
Em entrevista, divulgada na Rússia, Maduro agradeceu a a assistência humanitária à Venezuela.
Segundo ele, foram enviadas 300 toneladas de carga humanitária da Rússia, principalmente medicamentos.

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