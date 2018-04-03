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Cirurgia no quadril

Aos 96 anos, marido da Rainha Elizabeth é internado em Londres

Nos últimos dias, príncipe Philip tem evitado eventos públicos com a família real

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 16:34
Rainha Elizabeth e príncipe Philip no dia da celebração de 70 anos de casamento Crédito: Reprodução/Instagram
O príncipe Philip, 96, marido da Rainha Elizabeth II, foi hospitalizado no início da tarde desta terça-feira (03). De acordo com a imprensa britânica, ele deu entrada no hospital King Edward VII, em Londres, para passar por uma cirurgia no quadril. A operação já estava agendada.
No último domingo (02), devido à sua condição de saúde, o príncipe não compareceu à celebração de Páscoa que contou com a presença de vários membros da família real britânica, inclusive da Rainha, do príncipe William, e de sua esposa, Kate Middleton, grávida de nove meses. Tradicionalmente, o príncipe Philip acompanha a família no festejo.
Antes disso, ele também faltou a uma tradicional celebração que acontece todos os anos na quinta-feira que antecede a Páscoa, na qual sempre acompanhou a rainha. A última vez que o príncipe Philip foi visto em público foi no Natal do ano passado, quando compareceu à igreja com sua família.
Ao noticiar a internação do Duque de Edimburgo, nesta terça-feira, a imprensa britânica destacou o risco de um senhor da idade dele ser submetido à anestesia geral, mas também lembrou que a mãe da Rainha Elizabeth II, conhecida como Rainha Mãe, passou pela mesma cirurgia aos 97 anos sem o registro de incidentes.

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