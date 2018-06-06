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Determinação

Anúncio de lingerie é banido no Reino Unido por 'objetificar mulheres'

Marca de roupas íntimas evidenciou apenas o corpo de uma modelo na propaganda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 14:04

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 14:04

Pose sensual e slogan 'Provoque a estação' levaram à suspensão da propaganda Crédito: Reprodução/Internet
Um anúncio de uma loja de lingerie foi retirado do ar no Reino Unido por ser considerado uma objetificação das mulheres. A determinação de suspender a propaganda partiu da Advertising Standards Authority (ASA), órgão responsável por fiscalizar o mercado publicitário.
A propaganda da marca Silks traz apenas o corpo de uma mulher usando roupas íntimas e a frase "Provoque a estação" (em tradução livre). Na publicidade, a modelo está inclinada para a frente. O anúncio foi veiculado em dezembro do ano passado.
De acordo com a ASA, a pose da modelo, que evidenciava os seios, combinada com a frase utilizada na campanha eram sexualmente sugestivas e serviam somente para objetificar o corpo da mulher.
" Focando inteiramente no corpo da modelo sem mostrar sua cabela, e no contexto de um pose e uma legenda sexualmente sugestiva, a imagem convidou os espectadores a ver o corpo da mulher como um objeto sexual. Por esses motivos, consideramos que o anúncio objetificou as mulheres e poderia causar uma ofensa grave e generalizada", afirmou a ASA em comunicado.
Além de determinar a suspensão da propaganda, a ASA notificou a empresa, que tem sede em Glasgow, na Escócia, a não adotar mais esse tipo de propaganda.

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