Antes e depois: imagens mostram dimensão da devastação causada pelos incêndios em Los Angeles

Foto aérea de Los Angeles mostra incêndios que devastaram a cidade californiana Crédito: Maxar

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos incêndios florestais devastadores que se espalharam rapidamente em Los Angeles, cidade localizada no Estado americano da Califórnia.

O incêndio consumiu centenas de casas em bairros como Palisades, Eaton, Hurst e Woodley, onde os serviços de emergência lutam dia e noite desde terça-feira (7/1) para conter as chamas.

Imagens de antes e depois da área mostram a extensão da devastação causada pelo incêndio

Os fortes ventos de Santa Ana e as condições extremamente secas ajudaram as chamas a se espalhar de maneira rápida.

Além dos mortos, há inúmeros feridos e centenas de casas e prédios completamente destruídos.

O incêndio já é considerado o mais destrutivo da história de Los Angeles, devido ao grande número de imóveis atingidos.

As primeiras chamas foram registadas na manhã de terça-feira em Pacific Palisades, uma zona residencial de classe alta cheia de mansões na zona oeste de Los Angeles. Em poucas horas, centenas de hectares já tinham sido queimados.

Crédito: BBC

No final da tarde de terça-feira, outro incêndio começou em Altadena, uma cidade ao norte de Los Angeles. As autoridades estão se referindo a ele como Incêndio Eaton.

Nas horas seguintes, outro incêndio foi registrado ao norte de Palisades, que eles chamaram de Woodley, e um quarto, na mesma direção, perto do município de Santa Clarita, chamado Hurst.

Na quarta-feira à noite (8/1), um incêndio foi registrado em Hollywood Hills (onde fica o famoso letreiro de Hollywood), aumentando os temores de que alguns dos marcos mais emblemáticos de Los Angeles possam ser afetados.

Mais de 100 mil pessoas foram forçadas a deixar o condado de Los Angeles nas últimas horas e mais de mil estruturas, incluindo casas e outros edifícios, foram destruídas pelas chamas.

O chefe dos bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, disse em uma entrevista coletiva na quarta que a origem dos incêndios é desconhecida e está sob investigação.

"Esses são os ventos mais destrutivos que vimos em décadas", disse à BBC Ariel Cohen, meteorologista responsável pelo Serviço Nacional de Meteorologia em Los Angeles.

"Estamos falando de ventos entre 128 e 160 km/h, que ajudaram na propagação do fogo", ressaltou.

"O cenário é catastrófico."