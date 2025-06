Mundo

Análise: intervenção rápida de Trump em Los Angeles pode empolgar seus apoiadores, mas acirrar tensões nos EUA

O envio da Guarda Nacional a Los Angeles vai agradar aos apoiadores da postura dura de Trump em relação à lei e à ordem, mas os opositores dizem que essa medida é inflamável

Durante a campanha no ano passado, Donald Trump prometeu que não toleraria a ilegalidade da esquerda nas ruas americanas e que usaria toda a força de seus poderes presidenciais em resposta.>

Os protestos contra as ações do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) na Califórnia, na noite de sábado (7/6), deram a ele uma oportunidade para cumprir essa promessa.>

Autoridades do governo Trump disseram que agentes de imigração estavam sendo alvo de ataques e feridos — e que a resposta das forças locais de segurança havia sido lenta demais.>

O LAPD afirmou que "agiu tão rapidamente quanto as condições permitiram com segurança" e começou a dispersar as multidões 55 minutos após receber o chamado.>