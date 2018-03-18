Americana tira o bebê do próprio útero durante cesariana

Parto diferente nos EUA Crédito: Reprodução/Sarah Hill Photography

A experiência do parto - seja ele normal ou por cesariana - já tem uma carga de emoção que por si só já garante relatos espetaculares de mulheres de qualquer parte do mundo. Mas o que dizer do ocorrido com a parteira Emily Dial, de Kentucky (EUA), que viveu o "outro lado" de uma forma inusitada?

Ela viveu algo ímpar, sem dúvida. Bem, a americana, submetida a cesariana, simplesmente deu uma mãozinha ao obstetra. Na verdade, duas. Foi Emily quem tirou o próprio bebê do seu útero! A cena foi registrada pela fotógrafa Sarah Hill.

A sequência da mágica experiência de trazer alguém ao mundo literalmente pelas próprias mãos foi postada na conta da fotógrafa no Facebook.

"O nascimento desse bebê foi de longe o dia mais espetacular da minha vida", disse a fotógrafa, que é amiga de Emily, em emocionado relato publicado na rede social.

"Minha maravilhosa parteira, Emily Dial, não apenas passou por uma cesariana, mas ela TIROU O BEBÊ DE DENTRO DELA! Foi surreal!", acrescentou Sarah.

Emma Kaye Dial nasceu saudável, em 11 de março, com 3,6 quilos. Emily descreveu o momento vivido na mesa de parto, segundo reportagem do "Mirror":

"Eu estava juntando as duas coisas que eu mais amo: minha família e minha carreira. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu me senti muito abraçada por todos na sala. Os médicos não são apenas colegas, mas amigos, o que fez tudo ainda mais especial".