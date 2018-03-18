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Milagre da vida

Americana tira o bebê do próprio útero durante cesariana

A sequência da mágica experiência de trazer alguém ao mundo literalmente pelas próprias mãos foi postada na conta da fotógrafa no Facebook. Veja as fotos

Publicado em 17 de Março de 2018 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 23:01
Parto diferente nos EUA Crédito: Reprodução/Sarah Hill Photography
A experiência do parto - seja ele normal ou por cesariana - já tem uma carga de emoção que por si só já garante relatos espetaculares de mulheres de qualquer parte do mundo. Mas o que dizer do ocorrido com a parteira Emily Dial, de Kentucky (EUA), que viveu o "outro lado" de uma forma inusitada?
Ela viveu algo ímpar, sem dúvida. Bem, a americana, submetida a cesariana, simplesmente deu uma mãozinha ao obstetra. Na verdade, duas. Foi Emily quem tirou o próprio bebê do seu útero! A cena foi registrada pela fotógrafa Sarah Hill.
A sequência da mágica experiência de trazer alguém ao mundo literalmente pelas próprias mãos foi postada na conta da fotógrafa no Facebook.
"O nascimento desse bebê foi de longe o dia mais espetacular da minha vida", disse a fotógrafa, que é amiga de Emily, em emocionado relato publicado na rede social.
"Minha maravilhosa parteira, Emily Dial, não apenas passou por uma cesariana, mas ela TIROU O BEBÊ DE DENTRO DELA! Foi surreal!", acrescentou Sarah.
Emma Kaye Dial nasceu saudável, em 11 de março, com 3,6 quilos. Emily descreveu o momento vivido na mesa de parto, segundo reportagem do "Mirror":
"Eu estava juntando as duas coisas que eu mais amo: minha família e minha carreira. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu me senti muito abraçada por todos na sala. Os médicos não são apenas colegas, mas amigos, o que fez tudo ainda mais especial".
Veja:

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