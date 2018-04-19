Americana se defende após postar fotos sorrindo com o seu bebê morto

Zariah Jackson Crédito: Reprodução | Facebook

Em 14 de março, Zariah Jackson, de 17 anos, deu à luz um bebê natimorto. A moradora de Melbourne (Flórida, EUA) decidiu posar sorridente segurando o pequeno cadáver de Jeremiah e ao lado do caixão lilás do falecido, ainda na maternidade. As fotos foram postadas por ela no Facebook.

Com as postagens na rede social veio uma enxurrada de críticas e ofensas. A americana decidiu se defender. "Embora ele esteja morto, eu ainda sou uma mãe", declarou.