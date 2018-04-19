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Polêmica

Americana se defende após postar fotos sorrindo com o seu bebê morto

As fotos foram postadas em uma rede social

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 18:19
Zariah Jackson Crédito: Reprodução | Facebook
Em 14 de março, Zariah Jackson, de 17 anos, deu à luz um bebê natimorto. A moradora de Melbourne (Flórida, EUA) decidiu posar sorridente segurando o pequeno cadáver de Jeremiah e ao lado do caixão lilás do falecido, ainda na maternidade. As fotos foram postadas por ela no Facebook.
Com as postagens na rede social veio uma enxurrada de críticas e ofensas. A americana decidiu se defender. "Embora ele esteja morto, eu ainda sou uma mãe", declarou.
"O meu bebê tem todo o direito de ser exibido pela mãe, exatamente como se estivesse vivo", acrescentou ela, dizendo-se orgulhosa pelo que fez, contou reportagem do "Sun".

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