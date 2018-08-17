Ameaças de bombas desviam voos da Latam e Sky no Chile

No Chile, em três voos da Latam Airlines Group Chile, Latam Airlines Perú e Sky Airlines houve ameaças de falsas bombas nas aeronaves. Dois deles foram desviados e um terceiro não chegou a decolar nas últimas 24 horas.
As três companhias aéreas receberam comunicados de que havia artefatos nas aeronaves. Após a fiscalização das autoridades chilenas, nada foi encontrado.
O susto ocorreu ontem (16) à noite.
Os carabineiros e a polícia de investigações do Chile revelaram 11 falsas ameaças de bombas recebidas no último dia 15 em voos comerciais da Latam e Sky.
O general da Direção Geral da Aeronáutica Civil (DGAC) do Chile, Víctor Villalobos, classificou a situação como "extraordinária" e argumentou que foram usados todos os protocolos de segurança. Houve pousos de emergência e evacuação imediata das aeronaves, além de uma exaustiva revisão das condutas de bordo.