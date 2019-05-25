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Everest

Alpinista britânico morre ao escalar o Monte Everest

O britânico é a oitava pessoa a morrer no Everest na temporada atual de escalada que termina este mês

Publicado em 

25 mai 2019 às 18:59

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 18:59

No cenário quase inóspito do Everest, as barraquinhas dos acampamentos se destacam em meio à neve Crédito: Arquivo pessoal
Um alpinista britânico que estava debilitado para descer o Monte Everest morreu hoje (25), disseram autoridades. É o oitavo escalador a morrer na montanha mais alta do mundo e o 18º no Himalaia do Nepal, durante a atual temporada de escalada.
Autoridades atribuíram a maior parte das mortes a fatores como fraqueza, exaustão e atrasos na rota lotada que leva até o topo de 8.850 metros.
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Robin Haynes Fisher, de 44 anos, morreu na chamada "zona da morte", conhecida por baixos níveis de oxigênio na descida do Everest, disse Mira Acharya, do Departamento de Turismo.
O britânico é a oitava pessoa a morrer no Everest na temporada atual de escalada que termina este mês.
"Ele morreu por conta da fraqueza após uma longa escalada e descida difícil", disse à agência de notícias Reuters Murari Sharma, da empresa Everest Parivar Treks, que organizou a logística.
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"Ele estava descendo do topo com seus guias sherpa do topo quando desmaiou de repente", acrescentou. Os guias tentaram socorrê-lo, mas não puderam salvá-lo, contou Sharma.
Garrett Madison, da empresa americana Madison Mountaineering, que patrocina alpinistas do Monte Everest, disse que muitos não eram "escaladores bem qualificados ou preparados" e não contavam com apoio necessário para fazer a escalada e descida com segurança.
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"Se eles estivessem com uma equipe forte e experiente, provavelmente estariam bem, mas com apoio mínimo, se algo dá errado, é difícil", afirmou Madison.
O Everest também pode ser escalado do Tibete, onde também foram relatadas mortes nesta temporada.

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