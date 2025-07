Mundo

Alerta geral de tsunami no Pacífico após terremoto na Rússia

Terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Península de Kamchatka, na Rússia, na quarta-feira (30/07 em horário local).

Um forte terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Península de Kamchatka, na Rússia, na quarta-feira (30/07 em horário local, 29/07 no Brasil).>

Um tsunami com altura de 3 a 4 metros também foi registrado em partes de Kamchatka. >

Hokkaido, no norte do Japão, também registrou um tsunami — e autoridades alertam que ondas subsequentes podem ser ainda maiores. Segundo o governo japonês, não há até o momento mortos ou feridos. >

Foram ordenadas evacuações urgentes na ilha Oahu, no Havaí; e em centenas de quilômetros da costa do Japão.>

"Fujam para um local mais alto e seguro imediatamente. O horário de chegada do tsunami é apenas uma estimativa. As ondas podem chegar mais cedo ou mais tarde. Continuem a evacuar enquanto o alerta estiver em vigor", alertaram as autoridades japonsesas.>