Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Água de piscina transborda de topo de prédio durante terremoto em Bangkok
BBC News

Água de piscina transborda de topo de prédio durante terremoto em Bangkok

Um forte terremoto de magnitude 7,7 com epicentro em Mianmar foi sentido nsta sexta-feira (28/03) também em Bangkok, capital da vizinha Tailândia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 abr 2025 às 14:00

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 14:00

Um forte terremoto de magnitude 7,7 com epicentro em Mianmar foi sentido nsta sexta-feira (28/03) também em Bangkok, capital da vizinha Tailândia.
Vários vídeos mostram os estragos provocados pelo tremor em Bangkok, onde um prédio em construção desabou, deixando mais de 40 operários desaparecidos.
Neste vídeo, é possível ver a água de uma piscina localizada no topo de um prédio transbordando e caindo em forma de cascata do edifício.
Mais de 17 milhões de pessoas moram na área da Grande Bangkok, muitas delas em edifícios altos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terremoto Tailândia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados