Água de piscina transborda de topo de prédio durante terremoto em Bangkok

Um forte terremoto de magnitude 7,7 com epicentro em Mianmar foi sentido nsta sexta-feira (28/03) também em Bangkok, capital da vizinha Tailândia.

Vários vídeos mostram os estragos provocados pelo tremor em Bangkok, onde um prédio em construção desabou, deixando mais de 40 operários desaparecidos.

Neste vídeo, é possível ver a água de uma piscina localizada no topo de um prédio transbordando e caindo em forma de cascata do edifício.