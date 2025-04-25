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Mundo

'Agora que ele descansou em paz, voltou a ser meu tio Jorge': como era a relação do papa Francisco com a família

Publicado em

25 abr 2025 às 16:39
Imagem BBC Brasil
Jorge Mario Bergoglio com seus pais, avós e irmãos Crédito: Getty Images
Na família Bergoglio, o homem que liderou a Igreja Católica por 12 anos e foi o primeiro latino-americano a se tornar papa era conhecido apenas como Jorge Mario.
Era uma família de classe média que morava em uma casa térrea no bairro de Flores, em Buenos Aires. As crianças frequentaram uma escola pública e aprenderam piano, enquanto o pai trabalhava como contador e a mãe cuidava da casa.
"Uma família comum, com dignidade", nas palavras do próprio papa Francisco.
Em sua autobiografia Esperança, publicada apenas três meses antes de sua morte, Francisco escreveu que não conseguia imaginar seu caminho separado do de sua família.
Seu pai, Mario, era um imigrante italiano que chegou à Argentina em 1929 fugindo da pobreza, da Grande Guerra e do fascismo.
Francis o descreveu como um homem alegre que sabia ser "a autoridade da casa".
Sobre sua mãe, Regina, ele escreveu que ela era "uma mulher franca e sincera" que tentava ajudar a família a progredir socialmente "por meio da cultura e dos estudos" e às vezes sofria com dificuldades financeiras.
Ele nasceu na Argentina, mas também tinha ascendência italiana em ambos os lados.
Francisco sempre se sentiu parte de uma família de imigrantes. "É por isso que, muitos anos depois, em minha primeira viagem como pontífice fora do Vaticano, acreditei que tinha que ir a Lampedusa, a pequena ilha do Mediterrâneo que se tornou um símbolo das contradições e da tragédia da migração."
Ele era o mais velho de cinco irmãos, em suas palavras, "unidos como os dedos de uma mão". A família foi completada por Churrinche, um cão vira-latas.
Ele sempre teve um relacionamento especial com sua irmã mais nova, Maria Elena. O nascimento da menina causou sérios problemas de saúde para sua mãe, então ele, sendo o mais velho, teve que assumir parte do fardo de cuidar de sua irmã recém-nascida.
Quando Mario, o pai, morreu, "eu inevitavelmente deixei de ser o irmão mais velho e me tornei quase pai", ele contou em sua autobiografia. Na época, a irmã mais nova tinha 13 anos e Jorge Mario 25.
Maria Elena é a única irmã de Francisco que ainda está viva. Ela tem 77 anos e vive sob os cuidados de freiras na província de Buenos Aires.
Desde 2010, recordou o papa, "somos só Maria Elena e eu. E uma grande ninhada de sobrinhos e sobrinhos-netos".
Estar longe dela, em suas próprias palavras, foi um dos maiores sacrifícios de ser papa, mas ele manteve sua conexão com ela com um telefonema uma vez por semana até sua morte.
Imagem BBC Brasil
O Papa manteve uma relação especial com sua irmã mais nova, Maria Elena Crédito: Getty Images
José Ignacio Bergoglio, sobrinho do papa Francisco e filho de Maria Elena, concordou em falar com a BBC Mundo sobre a conexão de seu tio com a família, da qual ele nunca se afastou durante seu pontificado.
Confira, a seguir, uma versão editada da entrevista.
BBC - Como foram esses últimos dias para sua família? Como vocês receberam a notícia?
Maria Elena Bergoglio - Foram dias muito emocionantes. Na segunda-feira de manhã, acordamos com essa triste notícia. Em meio à tragédia, felizmente, era muito cedo, o que deu a meu irmão, minha esposa e a mim tempo para ir até minha mãe e dar a notícia em primeira mão, para que ela não soubesse de ninguém ou da mídia. Dessa forma, poderíamos apoiá-la e acompanhá-la melhor.
As primeiras 48 horas foram passadas orando, fazendo introspecção, estando perto da família, recebendo muitas mensagens de amor e compreensão de pessoas de todo o mundo.
BBC - Sua mãe era a única irmã ainda viva do papa. Como era o relacionamento deles?
Maria Elena - Ela era muito próxima do Santo Padre. Eles falaram ao telefone uma vez por semana durante a época em que Francisco era papa.
Antes de Jorge se tornar papa, havia uma comunicação e encontros muito fluidos.
Honestamente, a notícia, embora pudéssemos estar lá para apoiá-la, acompanhá-la e abraçá-la, lhe causou muita dor.
Ela perdeu seu último irmão e o perdeu sem poder se encontrar novamente desde 2013, entendendo que eles não se viram novamente porque a missão de Francisco era muito maior do que a vida de Jorge Bergoglio.
Quando Jorge decidiu aceitar o cargo de papa, ele entendeu que sua vida como ele a conhecia iria mudar, e nós também entendemos isso. Então, essa dor, embora exista, também contém um pouco de resiliência e resignação, sabendo que havia uma causa maior, que não precisávamos ser egoístas.
É por isso que, quando soubemos da morte de Jorge, também recebemos um conforto para a alma, porque sabíamos que nosso ente querido já estava descansando e que Jorge era mais uma vez nosso.
BBC - Vocês estão planejando comparecer ao funeral em Roma?
Maria Elena - Não, não vamos viajar. Estamos convencidos de que nosso lugar é aqui. E além dessa convicção, se minha mãe não viaja, preciso estar perto dela.
Em todas as entrevistas que dou, digo que, quem planeja viajar e tem dinheiro, deve preferencialmente encontrar uma melhor maneira de honrar a memória do Santo Padre, como fazer uma doação para uma instituição de caridade. Qualquer instituição de caridade que você quiser. Isso é preferível a gastar esse dinheiro participando de uma cerimônia em massa.
Imagem BBC Brasil
José Ignacio com seu tio, Jorge Mario Crédito: Arquivo pessoal
BBC - Você o chama de Jorge. Para o mundo, ele é o papa Francisco. Que relacionamento você teve com ele?
Maria Elena - Na realidade, o papa Francisco gostava de ser chamado de padre Jorge.
A verdade é que ele foi uma figura muito importante na minha vida. Eu cresci sem pai e sempre digo que meus dois tios, Alberto e Jorge, eram a figura paterna que me faltava quando criança.
Jorge era um homem que sabia ser sério, mas nunca perdeu a espontaneidade e o frescor quando se tratava de brincadeiras. A verdade é que ele era um tio muito próximo.
Tivemos algumas conversas profundas, nas quais ele sabia como me aconselhar, nas quais ele também sabia como me desafiar. Eu o amei muito.
BBC - Você tem alguma lembrança particularmente memorável ou boa com ele?
Maria Elena - Em nossa última conversa, pouco antes de ele ser hospitalizado, eu lhe disse que estava esperando uma filha. No momento, minha esposa está grávida de quatro meses e meio.
A alegria e a emoção que ele me transmitiu são incrivelmente significativas para mim.
Tenho muitas lembranças, anedotas engraçadas, conversas que sempre guardarei.
Mas hoje, dado o momento que estou passando na minha vida, em que tenho, por um lado, a enorme felicidade de esperar uma filha e, por outro, a profunda dor de ter perdido uma pessoa tão querida, a lembrança mais significativa que tenho é essa.
BBC - Como você se lembra do momento em que Francisco foi eleito papa? Como a família vivenciou esse episódio?
Maria Elena - Uau, é um filme que muitas vezes passa pela minha mente.
Lembro-me de ouvir um jornalista dizer: "cuidado com Bergoglio, ele está ganhando certa popularidade". Eu, sinceramente, não acreditei. Ele dizia que era tudo bobagem, apenas o egocentrismo do argentino médio.
Fui comer na casa de um amigo da família, começamos a assistir ao conclave e, no momento em que a fumaça branca começou a subir, comecei a tremer, fiquei muito, muito nervoso.
Então, o protodiácono saiu e anunciou "habemus papam". Eu só consegui ouvir "Giorgio Mario". Caí de joelhos na frente da TV e comecei a chorar.
Imagem BBC Brasil
A nomeação de Jorge Mario Bergoglio como papa surpreendeu o mundo em 2013 Crédito: Getty Images
Liguei para minha mãe e disse: "Velhinha, já estou indo para aí". Eu estava a cerca de 15 quarteirões da minha casa. Moramos em uma cidade pequena, então todos nos conhecemos. Então, eu estava andando e os carros paravam na rua para sair e me cumprimentar. Eu dava três passos e outro carro parava. Nunca demorei tanto para andar 15 quarteirões quanto naquele dia.
Em casa, abracei minha mãe, choramos um pouco e então alguns primos e amigos começaram a chegar em casa, o telefone estava explodindo.
Por volta das 21h, em meio a todo o barulho e a mídia na porta da frente, todas as coisas com as quais não estávamos acostumados, o telefone toca.
Eu atendo e, do outro lado, ouço uma voz distante dizendo "olá".
"Quem fala?", perguntei.
- É o Jorge, idiota.
Era o papa Francisco usando um palavrão.
"Tio! Vou te passar para a mamãe, vou te passar para a mamãe". respondi.
E isso foi tudo que falei com meu tio naquele momento. Lembro-me de minha mãe conversando com ele enquanto começava a secar as lágrimas.
Foi tudo muito forte, muito forte. Foi difícil para nós superar nosso choque e, obviamente, com as demandas das pessoas e da imprensa, ficou ainda mais difícil.
BBC - Suponho que, daquele momento em diante, ele se tornou uma pessoa muito mais ocupada. Ele também estava em Roma e nunca mais voltou. Como isso impactou a família? Quão frequente foi esse contato?
Maria Elena - Eu sempre disse que o que mais importava para mim era que, em meio a uma distância tão cruel, mamãe sempre seria a pessoa que poderia manter contato com ele.
E, graças a Deus, Jorge ligava para casa todos os domingos e falava com a mamãe. Às vezes eu estava com ela e ela atendia o telefone, e conversávamos por um tempo.
Ele me ligava no meu aniversário. Se eu precisasse falar com ele, se ele precisasse de uma palavra, algum conselho, ele entraria em contato comigo por meio de sua secretária e conversaríamos.
A verdade é que ele se certificou de que, apesar dos 11.000 km entre aqui e Roma, tudo estivesse muito próximo.
BBC - De quem na família o papa era mais próximo?
Maria Elena - Da minha mãe. Eles tinham um vínculo muito especial.
Depois, com meu primo, que é padre, eles foram colegas de profissão, de vocação. Então, eles também se falavam muito.
Mas qualquer pessoa que precisasse se comunicar com ele tinha total liberdade para fazê-lo, e a resposta era automática.
Imagem BBC Brasil
Bergoglio com seus pais e quatro irmãos Crédito: Getty Images
BBC - Ao lembrar de sua infância, como descreveria a família em que cresceu?
Maria Elena - Era uma típica família italiana que se reunia aos domingos para comer em torno de uma mesa comprida. Todos os tios, todos os primos e, à medida que os primos cresceram, tiveram parceiros e formaram suas famílias, ela ficou ainda maior.
Uma família muito unida. Todos torcedores do River Plate, exceto Francisco, que torcia para o San Lorenzo. Eu tenho lembranças maravilhosas.Tardes na piscina, férias juntos, uma família incrível. Sou grato a Deus por ter me colocado nesta família.
BBC - Que lição seu tio te deixou?
Maria Elena - Ele me deixou uma mensagem clara para viver uma vida de solidariedade, com austeridade, humildade e comprometimento.
Certa vez, enquanto conversava com ele sobre uma situação que eu não gostei, ele disse: "Você está certo, José".
Eu me senti incrivelmente importante porque meu tio, que era cardeal na época, estava concordando comigo, um adolescente.
Até que ele continuou falando: "Você está certo, mas sabe o que acontece, José? As coisas mudam de dentro, elas mudam com comprometimento. Você está insatisfeito com a força policial? Torne-se um policial, construa uma carreira e mude-a por dentro. Você está insatisfeito com a política?Comece a participar da política, encontre seu espaço, encontre seu lugar, faça uma carreira e mude-a por dentro. Com compromisso e convicção, podemos ter um mundo melhor."
Acho que é uma das mensagens mais profundas que ele me deixou.
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BBC News Brasil

/ [email protected]
BBC News Brasil
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Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 14:02
Uma mulher de 68 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres no km 90 da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Ela havia sido levada ao hospital em estado grave, e faleceu na madrugada desta segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Edite de Oliveira Amorim. De acordo com familiares, ela era aposentada e deixa três filhos.
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento Crédito: Arquivo familiar
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista envolvido fugiu do local e ainda não foi encontrado. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) disse que as circunstâncias do acidente seguirão em investigação.

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Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Atenção, motoristas!

BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 12:04
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13)
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13) Crédito: PRF ES
O Km 100 da BR 101 está interditado após o tombamento de uma carreta que transportava eucaliptos, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encaminhado ao hospital sem gravidade. Ainda segundo a PRF,  ele perdeu o controle do veículo, mas não se sabe a causa do acidente. 
A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que, para o atendimento, foram acionados recursos próprios  (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. O tráfego flui em sistema de pare e siga. A ocorrência segue em andamento.
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Publicado em 13/04/2026 às 10:20
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar na noite de domingo (12), no distrito de Laginha de Pancas, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.
Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que os dois homens estavam no estabelecimento bebendo havia algum tempo, quando se desentenderam. Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta. A vítima foi levada para o hospital, mas faleceu ao dar entrada no Pronto Atendimento de Pancas.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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Homem é morto na calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Investigação

Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Publicado em 12/04/2026 às 18:21
Um homem de 43 anos foi assassinado na calçada da rodoviária de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). Imagens de monitoramento obtidas pela Polícia Militar mostram o momento em que o agressor se aproxima da vítima, que dormia no local, e inicia o ataque.
Segundo a PM, o crime foi cometido com golpes de arma branca. A companheira da vítima relatou aos policiais que ambos viviam em situação de rua e que o homem e o agressor tinham desavenças anteriores motivadas por ciúmes dela.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Loteria

9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 12/04/2026 às 14:19
De norte a sul do Espírito Santo, nove apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3659, sorteado na noite de sábado (11), premiou uma aposta simples registrada em São Luís, no Estado do Maranhão. O bilhete faturou R$ 1.587.534,24.
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.504,83 cada.  À exceção de Iúna, onde houve um bolão com três cotas, todos os bilhetes foram apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados nas  cidades de Águia Branca, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itaguaçu, Serra e Vila Velha (2).
Na modalidade simples da Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre 1 e 25 e ganha prêmios a partir de 11 acertos. O prêmio principal é destinado para quem acertar todas as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia

Publicado em 12/04/2026 às 12:22
Um motociclista de 56 anos foi preso na tarde de sábado (11) após atropelar um menino de 3 anos no bairro Industrial, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também estava com o licenciamento em atraso.
A criança, segundo a polícia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento do município. Devido aos ferimentos, depois foi transferida para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde da criança não foi informado.
O condutor da motocicleta também foi levado ao Pronto Atendimento. A equipe médica da unidade constatou que ele apresentava sinais de embriaguez, o que também foi verificado pelos militares por meio do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool.
Após atendimento médico, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por lesão corporal culposa, agravada por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de álcool. A motocicleta foi removida ao pátio e o motociclista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 259

Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Publicado em 12/04/2026 às 12:04
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina Crédito: Redes sociais
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre duas motos na madrugada deste domingo (12), nas proximidades do distrito de Itapina, no km 72 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h15.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. Segundo a PRF, uma das vítimas morreu ainda no local. Outras duas pessoas, uma delas em estado grave, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
A Polícia Científica do Espírito Santo também foi acionada para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Por conta do acidente, a pista ficou totalmente interditada durante o atendimento, sendo liberada por volta das 7h40. Segundo o órgão, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A investigação segue em andamento.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Publicado em 12/04/2026 às 11:15
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados Crédito: PMMG
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar mineira, eles são suspeitos de terem furtado os aparelhos durante uma festa no município vizinho de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a polícia de Minas, no sábado (11) uma vítima procurou ajuda após ter o celular furtado, e a localização indicar que o aparelho estava no Centro da cidade. A partir das buscas, equipes localizaram os dois homens, naturais de Belo Horizonte, e os celulares. A suspeita é de que eles integrem uma quadrilha especializada em furtos durante eventos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, os homens, de 41 e 47 anos, foram ouvidos e autuados em flagrante delito por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Eles seguem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento. Os aparelhos recuperados foram restituídos às vítimas.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Publicado em 12/04/2026 às 10:15
Um homem de 28 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido após uma discussão com um suspeito durante um evento no Parque de Exposições da Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar, Ronaldo Cavalcante Ferreira faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
A vítima, segundo a polícia, foi atingida por um tiro no rosto e no abdômen. A outra vítima, um rapaz de 23 anos, levou um tiro de raspão. Testemunhas não souberam dizer quem era o autor dos disparos, que não foi localizado pelos militares. O evento, segundo a PM, possuía segurança privada, mas não houve solicitação prévia de policiamento para o interior da festa junto ao comando da corporação.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Por pouco

Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Publicado em 12/04/2026 às 08:47
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Apostador levou mais de R$ 84 mil Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Uma aposta do Espírito Santo "bateu na trave" e quase levou o prêmio milionário do concurso 2995 da Mega-Sena. Os R$ 40 milhões foram sorteados neste sábado (11). O jogo foi feito em Vitória e levou R$ 84.616,14 (aposta de sete números); outros 57 sortudos do Estado embolsaram R$ 1.303,52 ao acertarem quatro dezenas.
A aposta simples foi feita de forma presencial. Os números que saíram foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 45 milhões, e o sorteio ocorrerá na terça-feira (14).

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Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
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