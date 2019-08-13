Home
>
Mundo
>
Advogado: "Egípcio procurado pelo FBI é perseguido político e irá à PF"

Advogado: "Egípcio procurado pelo FBI é perseguido político e irá à PF"

Segundo Vaz, Ibrahim vive no Brasil desde fevereiro de 2017, é casado com uma brasileira e tem uma empresa do ramo moveleiro em São Paulo