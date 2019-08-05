Londres

Adolescente é preso por jogar um menino do mirante da Tate Modern

A criança foi jogada e caiu no telhado do quinto andar, informou a polícia em um comunicado

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 09:15 - Atualizado há 6 anos

Tate Modern Crédito: Pixabay

Um adolescente foi preso por suspeita de tentativa de assassinato depois de relatos de que ele teria jogado um menino de seis anos do alto do mirante no 10º andar da Tate Modern, a galeria de arte moderna de Londres, informou a polícia neste domingo.

A criança foi jogada e caiu no telhado do quinto andar, informou a polícia em um comunicado. A vítima foi tratada no local e depois transportada para o hospital em estado crítico. A polícia disse que o suspeito de 17 anos foi preso na mesma plataforma de observação. "Não há nada que sugira que ele seja conhecido da vítima", disse a polícia.

Uma porta-voz da polícia disse que as autoridades foram chamadas ao museu por volta das 14h45 deste domingo, 4, no horário local. O London Ambulance Service e o London’s Air Ambulance também foram à galeria. Imagens e vídeos compartilhados no Twitter mostraram um pouso de helicóptero do lado de fora do Turbine Hall e visitantes se amontoaram em um café do museu.

Um homem que estava em um café no décimo andar disse que depois que o menino foi jogado uma mulher correu da plataforma de observação e gritou que era seu filho. O suspeito foi cercado por sete ou oito pessoas. Quando perguntado por que ele havia jogado o menino sobre a grade, o suspeito respondeu que a culpa era dos serviços sociais, disse a testemunha em uma entrevista por telefone.

Os guardas de segurança a princípio levaram o suspeito ao café, confundindo-o com um parente da vítima de 6 anos até que alguém gritou que ele era o culpado, disse a testemunha, que não queria ser identificada. Um visitante deu um soco no rosto do suspeito antes que autoridades de segurança levassem o acusado para um banheiro para sua própria proteção, de acordo com a testemunha.

Algumas pessoas sentaram-se no chão do Turbine Hall esperando para serem soltas. Outros esperavam nas cafeterias do museu. As exposições do museu foram fechadas pelo resto do dia. A Tate Modern fica na margem sul do rio Tâmisa, do outro lado da Ponte do Milênio. Possui galerias de arte moderna e tem sido um dos museus de arte mais populares do mundo desde sua inauguração em 2000. (Com agências internacionais)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta