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Missão espacial

Acompanhe o megafoguete Artemis I da Nasa a caminho da Lua. Veja imagens

Primeiro passo do programa que promete retornar humanos à Lua teve início na madrugada desta quarta-feira (16), nos Estados Unidos, 50 anos após o programa Apollo. Por enquanto, a Artemis I é uma missão não tripulada
Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 

16 nov 2022 às 14:33

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 14:33

Megafoguete Artemis I da NASA lança Orion para a Lua
Megafoguete Artemis I da NASA lança Orion para a Lua Crédito: NASA/Bill Ingalls
Na madrugada desta quarta-feira (16), a Nasa deu início à primeira etapa da missão que promete levar humanos novamente à Lua, chamada de Artemis I. Segundo a Nasa, "após o lançamento bem-sucedido do Sistema de Lançamento Espacial (SLS), o foguete mais poderoso do mundo, a espaçonave Orion já está a caminho da Lua". É possível acompanhar ao vivo andamento da missão:
O SLS é o primeiro foguete preparado para tripulantes lançado à Lua em quase 50 anos, desde o projeto Apollo. Por enquanto, é um voo de ensaio e nenhum ser-humano está a bordo, mas se tudo der certo, a Nasa planeja uma viagem tripulada com a Artemis 2 ao redor da Lua em 2024 e, finalmente, uma missão de pouso com a Artemis 3 em meados de 2025 ou 2026.
Carregando um Orion não tripulado, o SLS decolou para sua estreia no teste de voo na madrugada desta quarta-feira, da Plataforma de Lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida.
Se a missão de três semanas for bem-sucedida, o megafoguete vai lançar uma cápsula para órbita alargada ao redor da Lua. A expectativa é que a cápsula regresse à Terra em dezembro, mergulhando no Oceano Pacífico.
O lançamento é a primeira etapa de uma missão na qual a Orion está planejada para viajar aproximadamente 40.000 milhas além da Lua e retornar à Terra ao longo de 25,5 dias.
Mapa da Artemis I
Mapa da Artemis I Crédito: Nasa
Conhecida como Artemis I , a missão é uma parte crítica da abordagem de exploração Lua a Marte da NASA, na qual a agência explora para o benefício da humanidade. É um teste importante para a agência antes de pilotar os astronautas na missão Artemis II .
“Que visão incrível ver o foguete do Sistema de Lançamento Espacial da NASA e a espaçonave Orion serem lançados juntos pela primeira vez. Este teste de voo sem tripulação levará Orion aos limites dos rigores do espaço profundo, ajudando-nos a nos preparar para a exploração humana na Lua e, finalmente, em Marte”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.
Segundo a Nasa, através  das missões Artemis , a agência "vai pousar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor na superfície da Lua", abrindo caminho para uma presença lunar de longo prazo e servindo como um trampolim para os astronautas a caminho de Marte.

Artemis I: megafoguete da Nasa é lançado à Lua

Orion a caminho da Lua

Segundo a Nasa, depois de atingir sua órbita inicial, a Orion implantou seus painéis solares e os engenheiros começaram a realizar verificações dos sistemas da espaçonave.
Após cerca de 1,5 horas de voo, o motor do estágio superior do foguete disparou com sucesso por aproximadamente 18 minutos para dar a Orion o grande empurrão necessário para enviá-lo para fora da órbita da Terra e em direção à Lua.
A Orion se separou de seu estágio superior e está em sua costa de saída para a Lua alimentada por seu módulo de serviço, que é a usina de propulsão fornecida pela ESA (Agência Espacial Européia) por meio de uma colaboração internacional.
“Demorou muito para chegar aqui, mas a Orion agora está a caminho da Lua”, disse Jim Free, vice-administrador associado da NASA para o Exploration Systems Development Mission Directorate. “Este lançamento bem-sucedido significa que a NASA e nossos parceiros estão no caminho para explorar mais longe no espaço do que nunca, para o benefício da humanidade.”
Nas próximas horas, uma série de 10 pequenas investigações científicas e demonstrações de tecnologia, chamadas CubeSats , serão implantadas a partir de um anel que conecta o estágio superior à espaçonave.
Cada CubeSat tem sua própria missão que tem o potencial de preencher lacunas em nosso conhecimento do sistema solar ou demonstrar tecnologias que podem beneficiar o projeto de futuras missões para explorar a Lua e além.
O módulo de serviço da Orion também realizará a primeira de uma série de queimas para manter a Orion no curso em direção à Lua aproximadamente oito horas após o lançamento.
Nos próximos dias, os controladores de missão do Johnson Space Center da Nasa em Houston realizarão verificações adicionais e correções de curso conforme necessário.
Megafoguete Artemis I da NASA lança Orion para a Lua
Megafoguete Artemis I da NASA lança Orion para a Lua Crédito: NASA/Joel Kowsky

Voo pela Lua em 21 de novembro

Espera-se que Orion voe pela Lua em 21 de novembro, realizando uma aproximação da superfície lunar em seu caminho para uma órbita retrógrada distante , uma órbita altamente estável a milhares de quilômetros além da Lua.
“O foguete do Sistema de Lançamento Espacial forneceu a potência e o desempenho para enviar Orion a caminho da Lua”, disse Mike Sarafin, gerente da missão Artemis I. “Com a realização do primeiro grande marco da missão, a Orion agora embarcará na próxima fase para testar seus sistemas e se preparar para futuras missões com astronautas.”
O Artemis I é apoiado por milhares de pessoas em todo o mundo, desde empreiteiros que construíram Orion e SLS e a infraestrutura terrestre necessária para lançá-los, até parceiros internacionais e universitários, até pequenas empresas que fornecem subsistemas e componentes.

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