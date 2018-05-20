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Revelação de pilotos

Acidente em Cuba: companhia aérea já tinha queixas de segurança

Acidente matou 110 pessoas na última sexta-feira, dia 18

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 15:14
Queda de avião em Cuba Crédito: Reprodução/Twitter
A companhia mexicana que alugou o Boeing 737 que caiu em Cuba na sexta-feira, matando 110 pessoas a bordo, havia recebido reclamações de segurança, disseram dois ex-pilotos, segundo o portal da "BBC". Um dos pilotos relatou que um avião alugado da Damojh Airlines sumiu completamente do radar há oito anos. O outro ex-funcionário afirmou que era comum haver má manutenção das aeronaves. As autoridades mexicanas informaram que realizarão uma auditoria de segurança da empresa.
Um piloto aposentado da Companhia Cubana, para qual a mexicana Damojh alugou o avião, escreveu no Facebook que uma outra aeronave alugada da mesma empresa havia desaparecido do radar por razões não especificadas enquanto sobrevoava a cidade central de Santa Clara, em 2010 ou 2011. Ele disse que "muitos comissários de bordo e pessoal de segurança de voo" se recusaram a voar em certos aviões alugados pela Cubana ao longo dos anos.
Outro piloto, que costumava trabalhar para Damojh, Marco Aurelio Hernandez disse ao jornal mexicano "Milenio" que se queixou da falta de manutenção adequada dos aviões.
 

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