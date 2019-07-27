Um é brasileiro

Acidente em boate na Coreia do Sul deixa 2 mortos e 16 feridos

Entre os feridos estão um brasileiro, um norte-americano, dois neozelandeses, um holandês e um italiano, além de outros atletas que participam de um campeonato mundial de natação

Publicado em 27 de julho de 2019

Um balcão de uma boate na Coreia do Sul desabou neste sábado, matando duas pessoas e ferindo 16. Entre os feridos estão um brasileiro, um norte-americano, dois neozelandeses, um holandês e um italiano, além de outros atletas que participam de um campeonato mundial de natação. Segundo autoridades sul-coreanas, centenas de pessoas estavam na casa noturna, localizada na cidade de Gwangju, no sul do país, próxima à vila dos atletas. Os nomes das vítimas não foram revelados.

A polícia local informou que deteve um dos sócios da boate e convocou outros três dirigentes do clube para investigar se o balcão que desabou havia obtido autorização.

De acordo com o comitê organizador local dos campeonatos, oito dos atletas que participam da competição ficaram feridos, a maioria deles de forma leve. Sete já retornaram para o alojamento após ficar em observação em hospitais da cidade e um teve ferimentos graves na perna e receberia pontos.

A federação internacional de natação (Fina, na sigla em francês), divulgou em comunicado que está "monitorando atentamente a situação e adotará todas as medidas para garantir cuidados médicos e assistência aos atletas".

Christopher Ramsey, CEO do Polo Aquático dos Estados Unidos, entidade que reúne clubes do esporte no país e organiza campeonatos nacionais, contou que jogadores das delegações masculina e feminina de polo dos EUA estavam celebrando a vitória da seleção feminina no campeonato quando o desastre aconteceu. Fonte: Associated Press.

