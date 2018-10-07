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Estados Unidos

Acidente de limusine deixa 20 mortos em Nova York

Carro levava grupo a uma festa de casamento e, em alta velocidade, colidiu com outro carro na estradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 18:27

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 18:27

Acidente com Limusine deixou 20 mortos Crédito: Reprodução | Twitter
Uma colisão de dois veículos envolvendo uma limusine deixou 20 mortos em Nova York , informou a Polícia do Estado de Nova York neste domingo (07). Relatos dão conta de que a limusine estava levando um grupo de pessoas a uma festa de casamento quando colidiu com outro veículo do lado de fora da loja Apple Barrel Country, em Schoharie, em Nova York, na tarde de sábado (06). As informações são de O GLOBO.
Jessica Kirby, de 36 anos, gerente da loja, contou que vários clientes no estacionamento do estabelecimento morreram atingidos pela limusine que descia em alta velocidade pela estrada.
"Todas vítimas fatais", disse ela em uma entrevista ao "New York Times" por telefone. "A limusine estava descendo aquela colina, provavelmente acima de 100 km por hora. Eu não quero descrever a cena. Não é algo em que eu quero pensar", acrescentou.
Ela disse que não viu as pessoas dentro da limusine e não conseguiu descrever a marca ou modelo do outro veículo envolvido porque o acidente era "caótico".
A Polícia do Estado de Nova York e o Gabinete do Xerife da Comarca de Schoharie responderam ao acidente, ocorrido pouco antes das 14h de sábado, no cruzamento da chamada Estrada Estadual 30 com a Estrada Estadual 30A, segundo a polícia.
Os investigadores disseram em um comunicado que "os nomes das vítimas não estão liberados (para divulgação) no momento porque os parentes próximos ainda estão sendo notificados".
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está enviando uma equipe para investigar o acidente. A força-tarefa, segundo um porta-voz do órgãp, estaria no local no início da tarde deste domingo.
Jessica Kirby, a gerente da loja que estava na rota da colisão, disse que este fim de semana, de feriado nos Estados Unidos, é o mais movimentado do ano para o estabelecimento, que estava lotado. A maioria de seus clientes havia chegado de Nova York, Nova Jersey ou Albany.
"Muitas pessoas da cidade de Nova York vêm para cá e fazem as coisas do campo, a colheita de maçãs, por exemplo", disse ela.
Kirby disse que estava dentro da loja quando ouviu o barulho alto. Ela saiu correndo e ligou imediatamente para a polícia. "Já ouvimos acidentes antes. Você reconhece o som quando isso acontece."
Área do acidente com uma limusine, em Nova York, que deixou 20 mortos Crédito: Reprodução/Twitter

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