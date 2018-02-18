Acidente de helicóptero no México deixa treze mortos

Bandeira do México Crédito: Reprodução/Pixabay

Ao menos 13 pessoas morreram em um acidente provocado pela queda de um helicóptero militar que levava autoridades locais, como o secretário de Governo e o governador de Oaxaca, no México, nesta sexta-feira. A aeronave sobrevoava a zona mais próxima ao epicentro do terremoto que atingiu a região central e o sul do país, informou a promotoria regional. O acidente aconteceu em uma cidade no sul de Oaxaca.

"Foram levantados os corpos de 12 pessoas: cinco mulheres, duas meninas e um menino. Outra pessoa morreu no Hospital de Jamiltepec" e outras 15 ficaram feridas, informou a promotoria de Oaxaca em um comunicado. As mortes teriam sido de pessoas que estavam em terra, esperando a aeronave aterrizar.

Na noite de sexta-feira, o secretário de Governo, Alfonso Navarrete, que saiu ileso do acidente, disse à rede Televisa que todos os passageiros da aeronave e a tripulação estavam vivos, alguns apenas com ferimentos.

A apenas 40 metros de aterrissar, o piloto perdeu o controle e a aeronave despencou, ficando virada em terra sobre um de seus lados, relatou Navarrete à rede Televisa na noite de sexta-feira. O helicóptero esmagou um veículo que se encontrava em terra.

O secretário, o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, e outros funcionários do governo tinham viajado à zona de Pinotepa em uma missão de avaliação de eventuais danos provocados pelo terremoto.