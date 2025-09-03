Mundo

Acidente com o histórico Elevador da Glória deixa ao menos 15 mortos em Lisboa; o que se sabe sobre a tragédia

O acidente ocorreu às 18h05, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais de Lisboa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:25

Acidente em Lisboa deixou ao menos 15 mortos Crédito: MIGUEL A LOPES/EPA/Shutterstock

Ao menos 15 pessoas morreram nesta quarta-feira (3/9) com o descarrilamento do Elevador da Glória, famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, informaram serviços de emergência.

Outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, segundo as autoridades portuguesas. Entre os feridos, cinco estão em estado grave.

O acidente ocorreu às 18h05, perto da Avenida da Liberdade, uma das principais de Lisboa.

O histórico Elevador da Glória, inaugurado em 1885, liga a região da Praça dos Restauradores, no coração da capital portuguesa, ao boêmio Bairro Alto.

Oficialmente chamado de "Ascensor da Glória", o bondinho leva 22 pessoas sentadas e 20 em pé. Atualmente, há dois veículos em operação, segundo a Carris, empresa municipal de transportes públicos de Lisboa.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente e a nacionalidade das vítimas.

Mas os serviços de emergência locais confirmam que há estrangeiros entre os mortos.

O jornal português Público, um dos principais do país, diz que a causa do acidente foi o rompimento de um cabo de segurança.

Em maio de 2018, o Elevador da Glória já havia descarrilado, mas sem deixar vítimas.

Há dois bondinhos em operação no percurso ligando o Bairro Alto à Praça dos Restauradores Crédito: BBC

Em nota, o governo português disse que lamenta profundamente o acidente.

"Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente", diz o comunicado.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou "esperança" de que as autoridades esclareçam em breve as causas do incidente.

No X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que "com tristeza" tomei conhecimento do descarrilamento. "Os meus sentimentos com as famílias das vítimas", disse.

Esta reportagem está em atualização

